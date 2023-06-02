HABER: GURUR AKOSMAN

New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta yerel saatle 03.14'te saldıran Recep Akbıyık’a ilişkin devam eden soruşturma da önemli bir gelişme yaşandı. Türkevi’ne demir levyeyle saldıran Recep Akbıyık’ın şizofren olduğu öğrenildi.

Türkevi’nin camlarına demir levyeyle saldıran sanığın hastanede de agresif tavırlarını sürdürdüğünü, kendisine ve başkasına zarar verme potansiyeli bulunduğunu belirten yetkililer, Akbıyık’ın hastanede iki kişiye saldırdığını, camları yumrukladığını ve özel odaya kapatıldığını aktardı.

New York polisinin altı farklı suçtan dosya açarak, mahkemeye sevk ettiği Akbıyık’ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşması yasaklanırken mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi 25 Temmuz olarak belirlenmiş ve mahkeme kararı ile denetimli serbest kalmıştı. New York polisince elde edilen saldırgan Recep Akbiyik hakkindaki suçlamalar; hırsızlık teşebbüsü, üzerinde silah bulundurmak, terörist tehditlerde bulunmak, cezai hasar ve tehditkar davranışlar.

Ayrıca Meksika’dan kaçarak ABD’ye gelen Recep Akbıyık, önce New Jersey’e gelip daha sonra New Yorkta’ki barınaklara yerleştirilmişti