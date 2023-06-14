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Nijerya 'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Kwara Eyaleti Valisi Abdulrahman Abdulrazaq, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği talihsiz olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirmişti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Haziran'da Niger eyaletindeki düğünden dönen yaklaşık 300 kişinin Kwara eyaletine gitmek üzere bindiği tekne nehirde bir ağaca çarparak batmıştı.

Ajayi, kazada bazı kişilerin sağ kurtulduğunu kaydederek, olay bölgesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü Okasanmi Ajayi, yaptığı açıklamada, düğünden dönenleri taşıyan tekne nin Niger Nehri'nde batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e çıktığını belirtti.

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