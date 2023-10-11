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Nijerya , son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Operasyonlarda 67 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Mohammed, çeşitli silahlar ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Bauchi Eyaleti Valisi Bala Mohammed, yaptığı açıklamada, ordu, polis ve yerel güvenlik güçlerinin işbirliğinde Bauchi eyaletinin farklı bölgelerinde ortak operasyon lar düzenlendiğini belirtti.

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