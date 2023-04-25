İSTANBUL- Dünya’nın lider boya markalarından Nippon Paint, mimarların çözüm ortağı olma misyonuyla yaratıcılığı ve tasarımı destekleyen organizasyonlar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin en geniş koleksiyonuna sahip resim ve heykel müzesi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin boya çözüm ortağı olan Nippon Paint, sanatçı ve tasarımcıların bir araya geldiği, bakış açılarını paylaştığı “Merakın Peşinde Harikalar Yaratmak” başlıklı sanat konuşmalarıyla da disiplinler arası görüş alışverişine olanak veren bir platform oluşturdu.

Davet edilen mimari ofislerin, müze turu ve küratörlüğü Ebru Yetişkin tarafından yapılan her biri farklı içerikteki sanat söyleşilerini de içeren özel bir gün geçireceği “Merakın Peşinde Harikalar Yaratmak” programı, 10 etkinlikli bir seri olacak. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu’nun “Sanat, Mimarlık ve Ötesinde Merak Uyandıran Hareketler: Bir Deneyim Alanı Olarak Bauhaus” başlıklı söyleşisi geride kalırken grafik sanatçısı Murat Palta’nın “Merakı Kurcalayan Kara Mizah ve Kurmaca: Kiç, Pop ve Minyatür Arasında” söyleşisi 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI