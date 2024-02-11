Haber: Damla Oya Erman

Yüzyıllar boyunca, Nottingham'un sokaklarının altında bulunan yumuşak kumtaşı zemininde 800'den fazla insan yapımı mağara bulunuyor.

Bu mağaralar, depolama alanları ve kilerlerden deri tabaklama atölyelerine ve bira yapımı için tahıl işleme atölyelerine kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Ayrıca, bazıları Nottingham'un seçkinleri için bahçe taklidi veya özel içme yerleri olarak inşa edilmiştir.

Ortaçağ'dan kalma en eski mağaralar, Alfred Kralı'nın Hayatı adlı bir biyografiye göre AD 900 civarında bölgeyi ziyaret eden Asher adlı bir Gallerli keşiş tarafından "Tigguo Cobauc" ("Mağaralar Evi") olarak tanımlanmıştır.

Nottingham Tarihî ve Arkeolojik Derneği tarafından kazılan nesneler ile University Müzesi, Nottingham Şehir Müzeleri ve Galerileri ve Ulusal Adalet Müzesi koleksiyonlarından gelen nesneler, "Nottingham'un Mağaralarından İlginç Bulgular" adlı yeni sergi kapsamında sergilenecek.

University of Nottingham'un yaptığı basın açıklamasına göre, sergide sunulan nesneler arasında deri tabaklama ve kemikten nesne imalatı için kanıtlar, bira yapımı ve nadir bir Ortaçağ seramik "alembik" veya damıtma cihazı bulunmaktadır.

Serginin dikkate değer bir özelliği, 17. yüzyıldan kalma dekoratif Venedik içki bardaklarının koleksiyonudur ki bunlar Castle Inn'in eski yerinde, şu anda Shire Hall konumunda olan bir kaya kesme kuyusunda bulunmuştur.

University of Nottingham Klasik ve Arkeoloji Bölümü'nden Yardımcı Doçent Dr. Chris King, "Nottingham'un mağaralarında insanların kazı yapma tarihine uzun bir geçmiş var, hem profesyonel arkeologlar hem de gönüllü topluluk grupları dahil olmak üzere - bu nedenle bu çeşitli ilginç nesnelerin ilk kez bir araya getirildiğini görmek harika" dedi.

"Bu nesneler, mütevazı kil pipo ve depolama kavanozlarından Venedik kadehlerine kadar egzotik ithalatlar gibi çeşitlilik gösteriyor. Bu nesneler bir araya geldiğinde, şehrin hikayesini anlatıyor ve şehrin yeraltı alanlarında yaşayan ve çalışan insanların çokluğuna bizi bağlıyor" diye ekledi Dr. King.