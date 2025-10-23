İSTANBUL (AA) - Novartis Türkiye, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) ve Europa Donna Türkiye Derneği, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında İstanbul'da etkinlik düzenledi.

Novartis Türkiye, TTOD ve Europa Donna Türkiye Derneği, meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 'İyilik için Biriz' söylemiyle bir araya geldi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen etkinlikte, meme kanseri belirtileri, tarama yöntemleri, tedaviye uyum ve hasta-hekim iletişimi konularında katılımcılara bilgi verildi.

Hastalığın yönetiminde beslenme ve egzersizin önemine işaret edilen programda, katılımcılar yoga egzersizi yaptı.

Novartis Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu etkinlik aracılığıyla bilimin yenilikleriyle hasta önceliklerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Barış, 'Novartis Türkiye olarak önceliğimiz, meme kanseri yolculuğunda daha fazla kişinin yaşam kalitesine ve iyiliğine katkı sağlamak. Bunun için bilime dayalı yenilikçi yöntemlerle çözüm üretirken, erken teşhisin ve hastalık farkındalığının önemini de vurguluyoruz.' dedi.

Hastalığın tedavisinde fark yaratabilmek amacıyla paydaşlarla çalışmaya devam ettiklerini ve özellikle hedefe yönelik tedavilere odaklandıklarını dile getiren Barış, firma olarak yaklaşık 25 yıldır meme kanseriyle ilgili çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Hasta farkındalığını ve yaşam kalitesini yükseltmek için bazı programlar yürüttüklerini söyleyen Barış, şöyle devam etti:

'Novartis Türkiye'nin 2017'de hayata geçirdiği, çok fazla sayıda sağlık danışmanının katkısıyla hazırlanan 'Kansere Karşı 1'iz' platformuna, YouTube üzerinden bugüne kadar 70 milyondan fazla erişim sağlandı. Bu projeyle, hastalık sürecinin yönetilmesine yardımcı olmak için hastalara ve hasta yakınlarına psikolojik danışmanlık sağlıyoruz. Sürecin tek başına hasta tarafından yönetilmesi çok kolay değil. Bu proje sayesinde hastalarımızın hastalığı tek başına değil, bir bütüncül bakış açısıyla yaşamasını sağlıyoruz.'

- 'Elimizi güçlü tutan tedavi seçenekleri var'

TTOD Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş da meme kanserinin en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını belirterek, 'Dünyada yılda 2,3 milyon kadın, ülkemizde ise her yıl 25 bin kadın meme kanseri tanısıyla zorlu bir maratona başlıyor. Bu maratonda çok güzel tedaviler olsa da bir o kadar yorgunluk ve yan etkiler söz konusu. Maratona başlamadan, erken tanıyla farkındalığı artırabilir ve kanserin gelişmesini önleyebiliriz.' diye konuştu.

Karadurmuş, Türkiye'de 1500 tıbbi onkoloğun kanser tedavisinde hastalara hizmet verdiğini ve tedavide önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi.

Karadurmuş, meme kanserinde tedavi yöntemlerine ilişkin şunları söyledi:

'Kemoterapi, kanser hastalıkları için hala temel tedavi yöntemlerinden biri olmaya devam ediyor. Bireyselleştirilmiş tedavilerle akıllı ilaçlar etkin bir şekilde hastalarımızın yanında yer almaya devam ediyor. Meme kanserinin yüzde 70'lik hormon pozitif kısmında akıllı ilaç dediğimiz ağızdan alınan haplar, yüzde 15'lik hormon üretmeyen kısmında ise kemoterapiyle kullanılan immünoterapi, elimizi güçlü tutan tedavi seçenekleri arasında yer alıyor.'

TTOD Başkanı Karadurmuş, hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski bulunduğunu, meme kanserinin ise yaygın tarama yöntemleri ve toplumsal bilinç sayesinde birçok gelişmiş ülkede erken evrelerde tespit edilebildiğini belirtti.

Türkiye'de de yıllar içinde metastatik evrede tanı konulan hasta oranının giderek azaldığını gözlemlediklerini dile getiren Karadurmuş, kadınlarda meme kanserine yakalanma oranının erkeklere göre 100 kat fazla olduğunu ve yaş ilerledikçe hastalığın görülme riskinin arttığını ifade etti.

Karadurmuş, 'Kadınların 20 yaşından sonraki dönemde, her ay memelerini kendi kendine muayene etmesi gerekir ve yılda bir kez meme muayenesi yaptırması önerilir. Meme dokusu içinde herhangi bir şüpheli kitle ele geldiğinde veya farklı bir belirti fark edildiğinde vakit geçirmeden doktora başvurulmalı. 40-69 yaş arası kadınların 2 yılda bir mamografi tetkiklerini yaptırması gerekiyor.' diye konuştu.

- '30 yaş altında tespit edilmeye başlandı'

Europa Donna Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Meme Kanseri Koalisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Violet Aroyo da bu tür işbirliklerinin, hasta savunuculuğu ve eğitimine çok ciddi katkı sağladığını söyledi.

Meme kanseri sürecinin yönetilmesinde paydaşlar arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Aroyo, 'Hem doktorlar hem firmalar hem de STK olarak kadınlarımızı ve toplumu erken teşhis ve meme kanseri konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek çok kıymetli. Çünkü meme kanseri erken teşhis edildiği zaman çok daha uygun, basit ve güzel bir tedavi yönetimi uygulanıyor.' dedi.

Meme kanseri hastasının teşhis konulduktan sonra psikolojik ve sosyolojik olarak ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Aroyo, daha çok 50 yaş üstünde tanı konulan bu kanserin 30 yaş altında bile tespit edilmeye başlandığına dikkati çekti.

Hastalar için yaptıkları etkinliklere değinen Aroyo, şunları kaydetti:

'Kadınlarımızın meme kanseri sonrası yolculuğunda psikolojik, beslenme, egzersiz ve fiziksel destek sağlayarak çeşitli programlar ve seminerler düzenliyoruz. Bu konuda onları eğitmeye çalışıyoruz. 'Hastalar daha sağlıklı nasıl beslenebilirler, nasıl daha stressiz bir hayat tarzı sağlayabiliriz, tedaviye uyum sağlamaları için nasıl destek olabiliriz?' gibi konularda hemşirelere yönelik de eğitimler düzenliyoruz ve çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Hepimizin bildiği gibi anne ya da kadın hasta olduğunda bütün aile etkileniyor. O yüzden bu yolculukta kadınlarımıza tam destek vermeye çalışıyoruz.'