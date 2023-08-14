Haber: Damla Oya Erman

Nvidia'nın stokları, yapay zeka yongalarındaki üstünlüğü nedeniyle yıl içinde %200'den fazla arttı

Melius Araştırma Analisti Ben Reitzes, NVIDIAnın hisselerine ilişkin olarak, 625 doları bulabileceğini ve A.I. endüstrisi için ne anlama geldiğini açıklıyor. Nvidia, Salı günü duyurduğu bir sonraki nesil bilgisayar yongasının, yapay zeka (AI) modellerini güçlendirmek ve şirketi AI'nin öncüsü konumunda tutmak için tasarlandığını duyurdu.

Santa Clara, Kaliforniya merkezli Nvidia, büyük dil modellerini eğitmek için kullanılan grafik işlem birimleri (GPU'lar) sayesinde AI alanında güçlü bir oyuncu haline gelmiştir. Nvidia'nın Grace Hopper Superchip'in yeni versiyonu, şirketin mevcut modeline kıyasla bellek ve bant genişliğini üç katından fazla artırıyor.

Nvidia'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang, "Üretken AI talebini karşılamak için veri merkezleri, özel ihtiyaçlara sahip hızlandırılmış hesaplama platformlarına ihtiyaç duyar" dedi. "Yeni GH200 Grace Hopper Superchip platformu, olağanüstü bellek teknolojisi ve bant genişliği ile hızlandırılmış performansı ödün vermeden bir araya getirme yeteneği, GPU'ları performansı birleştirecek şekilde bağlama yeteneği ve tüm veri merkezinin geneline kolayca dağıtılabilecek bir sunucu tasarımı sunuyor."

Nvidia'nın daha önce duyurulan Grace Hopper Superchip versiyonu zaten önde gelen üreticiler tarafından sunulmaktadır. Sonraki nesil versiyon, Nvidia'nın MGX veri merkezi sunucuları ile tam uyumlu olacak; bu da müşterilerin istedikleri sunucu çeşidine hızlı ve maliyet etkin bir şekilde entegre olmalarına yardımcı olacağını şirket düşünmektedir.

Huang, bir bilgisayar grafik konferansındaki bir anahtar konuşmasında, yeni nesil süper çipin "dünya genelindeki veri merkezlerini ölçeklendirmek" için tasarlandığını söyledi.

Nvidia Corp.'un kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang, büyüyen veri merkezlerini ölçeklendirirken maliyetleri azaltacak yeni AI süper çiplerini duyurdu. Ayrıca, yapay zeka yazılımlarının içerik üretme veya tahminlerde bulunma yeteneğini artıracağını - bir çeşit çıkarım süreci olarak bilinen bir işlem - ve bu da şirketlerin AI araçlarını geliştirirken maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olacağını söyledi.

"Hemen hemen istediğiniz her büyük dil modelini alabilir ve bunu buraya koyabilir ve delice bir çıkarım yapar. Büyük dil modellerinin çıkarım maliyeti önemli ölçüde düşecek," Huang açıkladı.

Şirket, bir basın açıklamasında, yeni nesil platformun teslimatlarının takvim yılının 2024 ikinci çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti. Huang, örneklerin yıl sonuna doğru sunulacağını söyledi. Nvidia, müşterilere iki versiyon sunmayı planlıyor, bunlardan biri sistemlerine entegre edebilecekleri iki yonga içeren bir versiyon ve iki Grace Hopper tasarımını birleştiren tam bir sunucu sistemi.

Nvidia'nın piyasa değeri 2023 Mayıs'ının sonlarında ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aştı.

Şirketin hisse fiyatı, yapay zekâya olan ilgi patlaması ile yükseldi ve pay başına 143 doların biraz üzerinden 446 doların üzerine çıktı - bu yılın başından itibaren yaklaşık %212 kazanç sağlandı.