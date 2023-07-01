ANKARA AA- 2021 sıralamasında 601-650 bandında, 2022 sıralamasında 551-560 bandında, 2023 sıralamasında ise 501-510 bandından yer alan ODTÜ, 2024 dünya üniversiteleri sıralamasında ise 336'ncı sıraya yerleşti. 2024 sonuçlarına göre ODTÜ, QS dünya üniversiteleri sıralamasında dünya genelinde üst yüzde 23'lük başarı diliminde yer alarak tüm yılların en yüksek başarı seviyesine ulaştı.

Diğer taraftan ODTÜ'nün "işveren tanınırlığı" boyutundaki sıralaması son iki yılda 129 basamak yükselerek dünya genelinde 125. sıraya, "akademik tanınırlık" boyutundaki sıralaması ise 34 basamak yükselerek 299'uncu sıraya yükseldi.

Dünya genelinde önde gelen 2 bin 963 üniversitenin değerlendirildiği ve 1503 üniversitenin sıralandığı "QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması"na Türkiye'den 25 üniversite girdi. Sıralamaya giren Türk üniversitelerinden 12'si geçen yıla göre konumunu yükseltirken 2 üniversitenin konumunda ise gerileme yaşandı. 10 üniversite ise geçen yılki konumunu korudu.

"Etkili bir performans yönetimi uygulamak önemli"

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine, üniversitenin QS sıralamasındaki yerine ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alabilmesi için mali kaynaklarının ve araştırma bütçelerinin uluslararası normlara çıkarılmasının önemli olduğunu ancak mali kaynakların artırılmasının da tek başına çözüm olmadığını söyledi.

Kök, başarılı olmak için üniversitelerin iç süreçlerini geliştirmeleri, tüm süreçlerinde sürdürülebilir bir kalite düzeyi oluşturmaları, stratejik yönetim anlayışını benimsemeleri, tüm faaliyet ve varlıklarını kayıt altına alarak kaynaklarını kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda harekete geçirebilmek için etkili bir performans yönetimi uygulayabilmelerinin önemine işaret etti.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alabilmek için yüksek katma değerli çıktılar oluşturma potansiyeli bulunan araştırmalarının sayısını da büyük oranda artırmak zorunda olduklarını belirten Kök, sıralama sistemlerinin dikkate aldığı uluslararası veri tabanları üzerinde yapılan incelemelerde, ülke adresli bilimsel yayın sayısı son yıllarda önemli artışlar göstermesine rağmen yayınların büyük kısmının hala etki düzeyi orta ve düşük dergilerde yer aldığının görüldüğünü dile getirdi.

Bu yayınlara yapılan atıfların da dünya ortalamasının oldukça altında kaldığını ifade eden Kök, araştırmacıların yüksek etki düzeyine sahip dergilerdeki yayınlarının artırılmasının hem doğrudan bu kapsamdaki göstergeler bakımından hem de atıf ve tanınırlık boyutuna yönelik göstergeler bakımından kurumların konumunu yüksek düzeyde etkileme potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.

Bu nedenle üniversitelerin yüksek etki düzeyine sahip dergilerdeki yayınlarını artırmaya öncelik vermeleri ve bu kapsamda araştırmacılarını teşvik edecek mekanizmaları hayata geçirmeleri gerektiğini belirten Kök, "Bunun başarılması, üniversitelerimizin sıralamalarda daha yüksek konumlara yerleşmelerini sağlarken diğer taraftan da fikri mülkiyet tesciline konu olabilecek çıktılar sayesinde ek mali kaynaklar elde etmeleri olasılığını da artıracaktır." dedi.

QS 2024 dünya üniversiteleri sıralamasında 336'ncı sıraya yerleşerek devam eden yükselişi daha üst seviyeye taşıdıklarını ve Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında birinci sırada yer aldıklarını dile getiren Kök, "ODTÜ olarak hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde dünya üniversiteleri arasında ilk 100 içinde ya da ilk yüzde 5-10'luk başarı diliminde kalıcı olarak yer almak. Dünya sıralamalarında geldiğimiz konum, son yıllarda eğitim ve araştırmada üniversitemizde yaptığımız yeni düzenlemeler ve kalite odaklı çalışmaların bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

QS 2024 dünya üniversiteleri sıralama sonuçlarına yönelik kapsamlı bilgilere, "https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024" internet adresinden ulaşılabiliyor.