İlçeye 19 kilometre mesafedeki Ağaçseven Mahallesi'nde, merhum Hacı Abdullah Yazıcı adına oğulları tarafından yapımı üstlenilen halı saha, merkez çay alım yerinin damına inşa edildi.

Mahalle gençleri ve Kur'an kursunda eğitim alan öğrencilerin faydalanması amacıyla yöre halkının da desteğiyle yaklaşık bir yıl önce yaptırılan halı saha, yamuk şekliyle dikkati çekiyor.

Yöreye gelenlerin şaşkınlıkla karşıladığı halı sahaya ait görseller, sosyal medyada da ilgi görüyor.

"Gençlere güzel bir eğlence alanı yapmış olduk"

Mahalle muhtarı Hüseyin Kibaroğlu, 750 haneden oluşan büyük bir mahalle olduklarını söyledi.

Mahallede gençlere yönelik bir aktivite alanı bulunmadığını belirten Kibaroğlu, "Gençlerin eğlenecek herhangi bir yeri olmadığından hayırsever vatandaşımız halı saha yapmayı düşündü. Yerimiz olmadığından çay alım yerinin üzerine halı sahamızı yaptık." dedi.

Kibaroğlu, babaları adına böyle bir tesisi hayata geçiren Yazıcı ailesi ve destek veren herkese de teşekkür ederek, "Mahallemizdeki Kur'an kursumuzda da 35 gencimiz eğitim alıyor. Onlar için de güzel bir aktivite alanı olmuş oldu. Mutluyuz." diye konuştu.

Halı sahanın gece ışıklandırmasının da yapıldığını vurgulayan Kibaroğlu, "Hayırseverlerimiz sayesinde gençlere hem futbol hem voleybol hem de basketbol oynayabilecekleri güzel bir eğlence alanı yapmış olduk." ifadesini kullandı.

"Bizim için güzel bir etkinlik, zevk de alıyoruz"

Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alan Yunus Emre Yılmaz da halı sahanın yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Bu sayede boş zamanlarını spor yaparak değerlendirdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mahalle halkı bizim için böyle bir şey düşündü. Bize halı saha yaptı. Biz burada boş kaldığımız sürece her teneffüste, tatillerde burada top oynuyoruz. Bizim için güzel bir etkinlik, zevk de alıyoruz. Allah razı olsun onlardan. Çok da dua ediyoruz."

AA