Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir deplasmanda, çok formda bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Alanyaspor'un son 4 maçını kazandığını hatırlatan Buruk, "Özellikle iç sahada da uzun zamandır kaybetmeyen bir takımdı. Maçın başlangıcında rakibimizin biraz daha konsantre olduğunu söyleyebilirim. Bizim ilk yarıdaki oyunumuzda daha hızlı, daha akıcı ve rakip kaleyi daha çok zorlamamız gerekirdi. Yani Galatasaray takımı her maçı kazanmak için oynar. Sahada daha net bir şekilde ilk yarıda da bunu göstermemiz gerekirdi. Burada bizim açımızdan çok iyi bir ilk yarı geçmedi ama ikinci yarı özellikle golle birlikte performansımız arttı." diye konuştu.

Bazen bir golün çok fazla şeyi değiştirdiğini anlatan Buruk, "Golün verdiği güven, arkadan ikinci gol, devamında hem rakibin 10 kişi kalması hem de oyun içerisinde daha iyi yerleşmemiz 3. ve 4. golü getirdi. Önemli bir galibiyet kazandık. Burada oyuncularımı tebrik etmek istiyorum." dedi.

"Artık tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak"

Buruk, oynayan, oynamayan ve sonradan giren tüm oyuncularını önemli ve değerli olduğunun altını çizerek, çok geniş ve çok iyi bir kadroya sahip olduklarını belirtti. Bu kadro içerisinde sonradan giren, çıkan veya oynayamayan oyuncuların üzüntüleri olabileceğini ifade eden Buruk, şöyle konuştu:

"Her oynayan oyuncu daha mutlu. Oynamayan oyuncu, psikolojik anlamda daha zor oluyor. Ama dediğim gibi artık tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan biriydi. Ben oyuncularıma ve Alanyasporlu oyuncuları tebrik etmek istiyorum."

"Aslında benim net bir açıklamam olmadı"

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında Galatasaray'ın topu neden dışarı atmadığına yönelik söylemlerine "Protestoyu ben mi yapıyorum" cümlesiyle ilgili Buruk, şunları söyledi:

"Aslında benim net bir açıklamam olmadı. Net açıklamaları maç sonrası veya kendi kanalımız üzerinden yapıyorum. Bunun dışında benim ağzımdan bir şey yazıldığı zaman bunlara bir yandan da itibar etmemek lazım. Bir yandan da tabii ki şöyle bir doğruluk payı var. Yani bizim maç öncesi düşüncemiz rakibimizin ne yaptığını, nasıl sahada başlayacağını bilmediğimiz için özellikle oyuncularımıza söylediğimiz şey, orada eğer rakip duruyorsa, hareket etmiyorsa tabii ki topun dışarı atılması veya rakibe atılıp rakip tarafından dışına atılması gibi bir şeydi. Onun yanında oyun başladıktan sonra rakip de oyuna başlayınca normal bir maç oynanmaya başladı ve devamında bir gol geldi. Bunun tam açıklaması bizim açımızdan bu ama diğer anlamda benim cümlelerim değil. Ben herhangi bir açıklama yapmadım."

"Federasyon ne karar alırsa biz buna uymak zorundayız"

Galatasaray'ın iki devrede iki farklı oyun sahaya yansıtması ve yabancı VAR hakeminden sonra maçı yöneten hakemin de yabancı olması halinde düşünceleri sorulan Okan Buruk, hakemler konusunda kendileri için hiç bir problemin olmadığını kaydetti.

Yabancı hakem uygulamasının federasyonun alacağı bir karar olduğunu dile getiren Buruk, "Federasyon ne karar alırsa biz buna uymak zorundayız. Erden Bey'in bir esprisi var. Robot hakem de olsa ona da tamam diyeceğiz ama yani bir yandan yabancı hakemlerle ilgili ben de daha önce söyledim. Yani geçmişte Akhisar'da iken ilk 'yabancı hakem gelsin' diyen belki benimdir ama bir yandan da hep onu söylüyorum. Bugün çok genç bir hakem vardı ve iyi bir maç yönetti. Yine alttan gelen genç hakemlerimiz iyi maçlar yönetiyor bence. Benim görüşüm özellikle VAR odasının bu anlamda daha güçlü bir şekilde olması sahadaki hakemlerin işini daha çok kolaylaştıracak. Ama bizim için bir şey fark etmiyor." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray olarak Türk futbolu için bu zamana kadar en iyisini hep yapmaya çalıştı"

Türk hakemlerine hak ettiği değerin verilmesi gerektiğinin altını çizen Buruk, Halil Umut Meler ve ekibinin hafta içi Liverpool-Atalanta maçını muhteşem yönettiğini hatırlattı.

Buruk, o güveni, o desteği, oradaki rahatlığı Türk hakemlerine verilmesi halinde buradaki maçları yönetmenin çok kolay olacağının altını çizdi. Yabancı hakemle ilgili verilecek kararı bilmediğini anlatan Buruk, "Ne olursa olsun her türlü sahadayız. Her türlü maçı oynamak istiyoruz. Galatasaray olarak Türk futbolu için bu zamana kadar en iyisini hep yapmaya çalıştık. O yüzden bundan sonra da yine sahada olacağız, sahada kalacağız. Ne oluyorsa her türlü karara saygılıyız. Destek olacağız. Her şey mükemmel değil. Türk futbolunda sadece Türk hakemleri kötüymüş gibi gösteriliyor. O yüzden biraz da objektif bakmak lazım. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Burada da yöneticiler de bunu sorgulaması gerekiyor. O yüzden bu anlamda söyleyeceklerim bunlar." ifadelerini kullandı.

Oyuncu değişikliklerinin ardından gelen golün maçın gidişatını çok değiştirdiğini de vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

"1-0 öne geçmek bence ilk yarıdaki o üzerimizdeki uyuşukluğu attık. Bu maçlar stresli maçlar. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Hep kazanmak zorunda olduğumuz maçlar. Geçen haftada kendi sahamızda oynadığımız maçta da bu baskıyı yaşamıştık. Çok da uzun bir ara vardı yani. Uzun aradan sonra tekrar maç oynamak biraz da zor oluyor. O yüzden bugün önemliydi. Bundan sonra bir sonraki maç için hazırlıklarımıza yarın başlayacağız."

Buruk, zor maçları ikinci yarıda çevirmesiyle ilgili soruya ise Alanyaspor'un iyi futbol oynayan, oyunun içerisinde olmaya çalışan bir takım olduğunu kaydetti. Rakip takım ile ilgili bir plan yaptıklarını ifade eden Buruk, "Bugün rakibimizin iki kanat oyuncusunun çok hızlı olması ve hücuma direkt koşularla gitmesini düşündük. Ona göre hazırlandık. İkinci yarıda ise taktiksel bir değişikliğe gittik. Bu değişiklik ile ikinci yarı işimizi çözdü. Planlarımız istediğimiz gibi gitti ve çok da önemli, değerli bir galibiyet aldık." değerlendirmesini yaptı.