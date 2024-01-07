Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlanmalarına rağmen kazandıklarını aktaran Buruk, "Bizim için zorlu bir maçtı. Bugün 8 oyuncumuz kadroda değildi. Sahaya çıkacak 11'imizin hepsi çok iyi, hazır ve odaklanmış durumdaydı. Antrenman performansları çok iyiydi. Maçın başında da bunu gördük. Zor bir takıma karşı oynadık. Konyaspor, az pozisyon veren, az pozisyona giren bir takımdı ama bugün çok fazla şut attık. Gol beklentimiz yüksekti. Ancak Konyaspor'un girdiği çok net bir pozisyon vardı. Zaman zaman kulübede korkularımız oldu ama maçı 3-0 kazandık. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İçimizde herhangi bir sorun yok"

Buruk, basında yer alan ödemelerin aksaması nedeniyle takım içinde huzursuzluk yaşandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Çıkan haberlerde art niyet aradıklarını belirten tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Böyle bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Takım içindeki bütün oyuncular, ben dahil tüm teknik heyet, Galatasaray'a hizmet ettiğimiz için büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bunun dışında içimizde herhangi bir sorun yok. Bu zamana kadar hiçbir sorun olmadı. Kadromuzda 8 eksik vardı. Kulübemizde geçen seneden beri hazırladığımız gençler vardı. Galatasaray, takımı bu kadar eksiğe rağmen aynı konsantrasyonu, isteği ve oyunu ortaya koyabiliyorsa bu, 'Galatasaraylı oyuncular içeride mutlu, keyfi yerinde.' demektir. Galatasaray'ı şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon başından beri birçok şey çıktı. Bizi karıştırmak için tabii ki bir şeyler çıkacak. Bunu normal karşılıyoruz. Önemli olan bizim saha içi performansımız. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Bu maça ekstra önem verdiler. Hiçbir oyuncunun eksikliğini aratmadılar. Oyuncularımın hepsi çok değerli."

"Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın zaferlerine inanılmaz katkısı var"

Okan Buruk, takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'nun Türk futbolu için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kaçırdığı gollerden sonra Kerem Aktürkoğlu'na taraftarın destek ve moral vermesiyle ilgili, "Taraftarımızın hata yapan, gol pozisyona girip kaçıran oyuncularımıza destek vermesi bugünün en güzel ve sevindirici yanıydı. Klişe ama önemli olan pozisyona girmek. Kerem'in attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'ın zaferlerine inanılmaz katkısı var. Onu böyle değerlendirmek lazım. Çok önemli sayılara ulaştı. Kerem bizim için çok önemli ve değerli, bu takımın başarısında pay sahibi. Taraftarımız da bugün Kerem'in yanındaydı. Bence maçın en güzel görüntülerinden biriydi. Kerem daha çok pozisyona girecek, gol atacak, asist yapacak. Kerem hem bizim hem de milli takımımız için önemli bir değer." ifadelerini kullandı.

"Kerem Demirbay'ın son haftalarda yükselen bir performansı var"

Buruk, yeni transferlerden Kerem Demirbay'ın performansının yükseldiğini söyledi.

Sezon başında kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun adaptasyon sürecini atlattığını belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Kerem adaptasyon sürecindeydi. Yeni bir takıma geldi. Orta sahada Torreira hep oynadı ama yanındaki oyuncular çok fazla değişti. Bu değişim öz güvenlerin yerine gelmemesine neden oluyor. Maç maç değiştirdik, performansa göre değiştirdik veya hepsine süre vermek için değişik futbolcular kullandık. Ancak Kerem'in son haftalarda yükselen bir performansı var. Takıma ağabeylik yapılıyor. Takımın sevilen oyuncularından biri. Oyuncular, onu 'dayı' diye çağırıyor. Kerem'in hem saha içi hem de saha dışı adaptasyonu tamamlandı. Bize çok önemli hizmet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, maçı tribünden izleyen eski Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda'nın transferini düşünmediklerini vurgulayarak, "Belhanda ile ilgili bir düşüncemiz olmadı. Başka bir ülkeden takımla anlaştığını duyduk. Onun için hayırlısı olsun. Ana hedefimiz maçları kazanmak. Transfer önümüzdeki günlerde netleşecektir." şeklinde görüş belirtti.

"İyi niyetle çalıştığım için Allah da bunun karşılığını veriyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, işine odaklandığını dile getirdi.

Elde ettiği başarılara rağmen hakkının teslim edilip edilmediğinin sorulması üzerine Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşimiz çok zor. Futbolun içinde teknik direktörlük yapmak zor. Manchester City'de Guardiola da eleştiriliyor. Kazanamadığında teknik direktörlerin kaderi eleştirilmek. Bundan zaman zaman nasibimizi alıyoruz ancak buna odaklanan biri değilim. İşimi doğru yapmak istiyorum. Türk teknik adamların gelişimi için hepimizin önemli rolü var. Bunu Avrupa'da gösterdik. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla dünya futboluna Türkiye'de nasıl bir futbol oynandığını gösterdik. Galatasaray teknik direktörü olarak hedefim üzerimdeki sorumluluğa en iyi şekilde hizmet edebilmek. Onun dışında beni övmelerini istemiyorum. Bunun için ekstra bir şey de yapmıyorum. Bunu yapan çok fazla teknik adam var. Bence en önemli şey sahada yaptıklarınız, aldığınız galibiyet ve başarılar. Bunlar daha uzun vadeli. Kısa vadede kendimizi ön plana çıkarmak yerine hem Galatasaray hem de Türk futbolu için neler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İyi niyetle çalıştığım için Allah da bunun karşılığını veriyor."

"Ziyech, Galatasaray'da mutlu"

Okan Buruk, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Hakim Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcunun ayrılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Buruk, "Ziyech, Galatasaray'da mutlu. Afrika Uluslar Kupası kampına giderken de hafif sakatlığı vardı. Şu anda tedavisi devam ediyor. Daha antrenmanlara başlamadı. Kendisiyle konuştuk, programı yaptık. Mutlu bir şekilde ayrıldı. Menajeri de Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Ancak futbolda ne yaşanacağı belli olmaz. Transfer başladıktan sonra teklif gelebilir. Genel olarak bütün oyunculardan mutluyum ama transfer döneminde ayrılmak isteyen olabilir, göndermek istediğimiz ama ayrılmayanlar olabilir. Transfer döneminde ne olacağını bilemeyiz. Ancak Ziyech'in takımla ilişkisi olumlu. Gelen tekliflere göre bakacağız." diye konuştu.

Maça ilk 11'de başlayan Fransız yıldız Tanguy Ndombele'nin performansını değerlendiren Buruk, "Ndombele, yüksek pas isabetiyle oynadı. Çok fazla top kaybı yapmadı. Topu öne doğru da taşıdı. Oynadıkça daha iyiye gideceğini biliyoruz. Bugünkü performansından mutluyum. Adaptasyon süreci var. Sosyal ve fiziksel olarak iyi duruma geldi. İyi çalışıp hazırlanıyor. Devamında da daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Ancak önümüzdeki seneyle ilgili bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin durumu

Tecrübeli teknik adam, ayağından ve yüzünden sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin, teknik ekip, oyuncu ve sağlık ekibinin ortak kararıyla dinlendirildiğini söyledi.

Arjantinli yıldızın tedavi süreciyle ilgili bilgi paylaşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Spekülasyon hep olacak. Bir yarış var. Takımlar birbiri için bu iddiaları ortaya atacak, birbirini karıştırmaya çalışacak. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor. Turkcell Süper Kupa öncesi düşüncemiz Mauro'nun maskeyle oynamasıydı. Operasyon seçeneğini düşünüyorduk. Sonrasında operasyonsuz tedaviye karar verdik. Yüzünde kırık var. Fenerbahçe maçında yumruk yedi, direğe doğru itildi, ayağı altında kaldı. Ayağıyla yüzünün tedavisini birleştirdik. Uzun zamandır iğne ile oynadı. Kendi istediği verimi veremedi. İyi niyetli bir şekilde davrandı. Uzun zamandır ne zaman ara vereceğimizi düşünüyorduk. Yüzündeki sakatlıkla birleştirdik. Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben bu konuyu konuştuk. Yener hocanın isteği, Icardi ve benim kararımla bir süre dinlendireceğiz. Bu şekilde risk azalacak. Oynadığı takdirde görme kaybı gibi kötü bir şey de olabilir. Onun yanında ayağındaki sakatlığın da iyileşmesi için tedavilere başladık. Bir süre dinlendikten sonra bizimle olacak. Mauro hep oynayıp takıma katkı vermek istiyor. Bu süreçte de ortak alınan kararla birkaç hafta dinlenecek. Sonra da yeniden bomba gibi başlayıp sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başarısına katkı verecek."