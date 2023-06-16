Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

Sabancı Üniversitesi Eylem Araştırması ve Dönüşüm Programı’ndan Norveç’e Ziyaret

Sabancı Üniversitesi Eylem Araştırması ve Dönüşüm Programı’ndan Norveç’e Ziyaret

ANKARA AA- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulların da 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.