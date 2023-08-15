Antalya

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Maç belki 2-0 bitti ama bugün 5-0 da bitse bence normal bir sonuç olurdu." dedi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen toplantıda, ayakta bile zorla durulan sıcak havada son dakikaya kadar sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularına teşekkür etti.

Oyuncularının antrenmanda çalıştıklarını sahada hatasız şekilde yerine getirdiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü karşımızda geçen sene özellikle hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde çok başarılı sonuçlar almış ve kadrosunun da büyük kısmını koruyan, hatta üzerine ciddi kariyerli oyuncular transfer etmiş bir rakip vardı. Biz de takım savunmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Maç belki 2-0 bitti ama bugün 5-0 da bitse bence normal bir sonuç olurdu. Çünkü maçın bütün bölümünde daha üstün ve bilinçli oynayan bir Alanyaspor vardı."

Galibiyet ve sahada ortaya konan oyun nedeniyle gelecek adına çok umutlu olduğunu ifade eden Erdoğan, 6 oyuncularının ilk kez Süper Lig'de oynadığını belirtti.

Erdoğan, bu oyuncuların ligi tanımaları için biraz zaman gerektiğini vurgulayarak, "Oyunculara bunu anlatmaya çalıştık. Rakibimizi analiz ederken oyuncuların nasıl bir oyun, nasıl bir rakiple karşı karşıya geleceklerini anlattık. Tabii ki oyuncularımın iyi niyetli ve gayretli olması söylediklerimize inanıp, bunu sahada yapması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Önemli bir rakibe karşı galibiyet aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu galibiyetten cebimize koyacağımız şey öz güven ve takım ruhu. Galibiyeti elde ederken neleri doğru yaptığımızı, oyuncularımıza bir daha hatırlatıp, bundan sonraki maçlarda bir daha isteyeceğiz. Kesinlikle çok sağlam ayaklarımızın üzerine basmamız lazım. Çünkü bu lig daha yeni başladı. Bizim performansımızı arttıracağımız dönemler olacak. Böyle galibiyetle başlamak, oyuncularımın hem öz güvenini hem de motivasyonunu arttırması açısından bizim için çok önemliydi."

Erdoğan, cumartesi günü zorlu Rizespor deplasmanına gideceklerini ve bu maçta istedikleri sonucu almak için hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

AA