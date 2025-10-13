İSTANBUL (AA) - Omsan Logistics, onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete alınan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattında taşımacılık faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demiryolu hattı, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) seferlere başladığı hatta, Omsan Logistics de bu hatta kısa süre içinde yük taşımacılığına başlayacak.

- 'Bu gelişme bölgesel kalkınmayı da hızlandıracak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Omsan Logistics Genel Müdürü Ahmet Tansık, 235 kilometre uzunluğundaki Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolunun yeniden hizmete açılmasının bölge ekonomisi ve lojistik sektörü açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Tansık, hattın kapalı olduğu dönemde, yük taşımacılığının zorunlu olarak Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergahına yönlendirildiğini hatırlatarak, 'Bu uzun ve maliyetli rota hem zaman hem de maliyet açısından ciddi kayıplara yol açıyordu.' değerlendirmesini yaptı.

Ulaştırma Bakanlığının yakın takibi ve sürece hız vermesi sonucu yeniden devreye alınan hattın lojistik taşımacılığında maliyetleri düşüreceğini ve verimliliği artıracağını belirten Tansık, Omsan Logistics'in demir yolu hattında taşımacılık operasyonlarına başlayacağını aktardı.

Tansık, Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demiryolu hattının bölge lojistiğinin belkemiği konumunda olduğunu kaydederek, 'Yeniden hizmete alınan bu hat sayesinde Akdeniz limanlarına doğrudan erişim imkanı sağlanacak. Bölgenin dış ticaret kapasitesini artıracak bu gelişme, bölgesel kalkınmayı da hızlandıracak.' ifadelerini kullandı.

- 'Demirdağ tesislerimizden çıkarılan demir cevherinin taşınma süresi kısalacak'

Ermaden Genel Müdürü Halil Yıldırım da Demiryolu hattının yeniden devreye alınmasının, OYAK Maden Metalürji şirketlerinin ham madde tedarikinde kritik bir rol üstlenen Ermaden'in faaliyetleri açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Yıldırım, 'Hattın tekrar hizmete girmesiyle birlikte, Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Demirdağ tesislerimizden çıkarılan demir cevherinin taşınma süresi kısalacak, taşıma kapasitesi de iki katına çıkacak. Bu gelişme, OYAK Maden Metalürji şirketlerinin rekabet gücüne katkı sağlayacak.' değerlendirmesini yaptı.