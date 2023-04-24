ANKARA AA- Türkiye'de ilçe devlet hastanelerini de içine alan ikinci basamak sağlık kuruluşlarında hassas bir operasyon olması nedeniyle nadiren yapılan skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Omurgasındaki eğrilik nedeniyle yürüyemez duruma gelen 61 yaşındaki Çaylak'ın skolyoz ameliyatını gerçekleştiren Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Burak Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilkent Şehir Hastanesinden görevlendirmeyle geldiği Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesinde iki haftadır ameliyatlara girdiğini anlattı.

"8 sağa 8 sola olmak üzere toplam 16 platin konuldu"

Bahadır, bacakta şiddetli ağrı, güçsüzlük ve yürüyememe şikayetiyle kendilerine başvuran Melahat Çaylak'ın omurgasında hem kireçlenme hem de ciddi bir eğrilik saptandığını söyledi.

Bunun üzerine skolyoz ameliyatı kararı aldıklarını belirten Bahadır, şu bilgileri paylaştı:

Hastamızın omurgasına ameliyatta 8 sağa 8 sola olmak üzere 16 platin konuldu, operasyon yaklaşık 8 saat sürdü. Hastamızın tıkanmış bütün sinirleri açıldı, omurgasındaki eğrilik tamama yakın düzeltildi."

"Hastamız şu an rahatça yürüyebiliyor"

Çaylak'ın ameliyat sonrası ilk adımlarını atarken bile bacağındaki rahatlığı hissettiğini vurgulayan Bahadır, "Hastamız, şu an rahatça yürüyebiliyor, kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor. Yakın zamanda taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bahadır, Türkiye'de sağlık alanında dünyaya örnek teşkil edecek sonuçlar elde edildiğinin altını çizdi.

Skolyozun çocuklarda görülen "adolesan" ve ileri yaşlarda ortaya çıkan "dejeneratif" olarak ikiye ayrıldığını aktaran Bahadır, Çaylak'ın omurga eğriliğinin kemiğin zaman içinde deforme olmasına bağlı geliştiğini söyledi.

Bahadır, "İleri yaştaki skolyoz hastalarımız için de ülkemizde fizik tedaviden ameliyata uzanan tam teşekküllü tedavi seçenekleri mevcut. Bu nedenle her yaş grubundan hastalar gönül rahatlığıyla sağlık kuruluşlarına başvurabilirler." dedi.