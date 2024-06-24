Yıllarca 5 yıldızlı otellerin mutfağında aşçılık yapan Mehmet Türkoğlu, müzik dünyasına yatay geçiş yaptı. Yıllardır aşçılıktan kazandığı birikimlerini müzik dünyasında kalıcı olmak için harcadı. Türkoğlu, aşçılık kariyerinde edindiği disiplin ve sanatı şimdi müziğe taşıyor. İlk çalışması “Gece Gibiyim” şarkısına klip çeken sanatçı müzik dünyasına merhaba dedi..



Yılın 12 ayı turistik otellerde aşçılık yapan ve yıllar önce katıldığı ses yarışmasında birinci olan Mehmet Türkoğlu, piyasaya çıkardığı albüm ile müzik dünyasında kalıcı olmayı hedefliyor. İlk albümüyle büyük beğeni toplayan Türkoğlu, "Müzik, tıpkı yemek yapmak gibi bir tutku. İnsanlara duygu ve lezzet katmak benim en büyük amacım," diyerek müziğe olan bağlılığını ifade etti.



Mehmet Türkoğlu'nun gastronomiden müziğe uzanan bu sıra dışı yolculuğu, hem lezzet hem de müzik tutkunları için ilham verici bir hikaye. Albümüyle birlikte adından daha da sık söz ettireceğe benziyor.



İki farklı dünyada başarıya ulaşmanın anahtarının tutku ve özveri olduğunu gösteren Mehmet Türkoğlu, hayranlarına hem mutfakta hem de sahnede unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor.