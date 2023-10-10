Haber: Damla Oya Erman

Bu yolların arasında kendi yapay zeka yongalarını üretme fikri de bulunuyor.

Reuters'tan elde edilen bilgilere göre, şirket, kendi yapay zeka yongalarını üretmeyi düşünüyor ve bu amaçla başka bir şirketi satın alma seçeneğini de göz önünde bulunduruyor. Ancak henüz kesin bir karar alınmış değil ve OpenAI konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Yapay zeka alanındaki yeni teknolojilerin yükselmesiyle birlikte birçok şirket, gelişmiş üretken yapay zeka modelleri geliştirmeye veya sistemlerine entegre etmeye çalışıyor. Bu da, bu araçları çalıştırmak için gereken yüksek güçlü grafik işlem birimlerine (GPU'lar) olan talebin artmasına neden oluyor ve bu da GPU kıtlığına yol açıyor.

GPU'lar, yapay zeka algoritmalarını eğitmek ve dağıtmak için gerekli olan hesaplamaları yapmak için kritik öneme sahiptir, ancak bu güçlü yongaları üreten şirketlerin sayısı oldukça sınırlıdır.

Bu alandaki en büyük oyunculardan biri olan Nvidia, AI yongalarının büyük çoğunluğunu tedarik ediyor. Ancak Nvidia, talebi karşılamak için yeterince üretemiyor ve bu durum sektörde büyük bir sorun haline geldi.

OpenAI'nin bu adımı atma nedenlerinden biri, şirketin popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin iş yükünü daha iyi yönetmek için daha fazla güçlü yongaya ihtiyaç duymasıdır.

Nvidia, şu anda AI yongaları pazarının %80 ila %95'ini kontrol ediyor ve bu nedenle sektördeki hakimiyeti büyük bir dikkat çekiyor. Ancak Nvidia, talebi karşılamak için üretimi artırma taahhüdünde bulunmasına rağmen, hala talebi karşılamakta zorlanıyor.

OpenAI'nin diğer seçenekleri arasında, Nvidia ile daha yakın çalışma ve Nvidia dışındaki tedarikçilere yönelme gibi adımlar da bulunuyor. Bu, şirketin yapay zeka yongaları tedarikini güvence altına almak için atmayı düşündüğü adımlardan sadece birkaçı.