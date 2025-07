Siyah-beyazlı ekibin Avusturya'nın Wiener Neustadt kentine bağlı Bad Erlach kasabasında sürdürdüğü yeni sezon öncesi kampına katılan 24 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Sonunda çocukluk hayalimdeki takımda oynuyorum. Arkadaşlarla tanıştık, çok iyi bir ortam var. En iyi şekilde gelecek maçlar için hazırlanıyoruz. O yüzden her şey iyi, güzel." ifadelerini kullandı.

Çok özel iki günü geride bıraktığını anlatan Orkun, "Kendi açımdan konuşursam, şu an dünya starı gibi algı yaratılıyor. Ben öyle hissetmedim. Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu karşılama özel oldu. Star olduğumu düşündüğümden değil, Beşiktaş'ın çocuğu olduğum için. Benim için çok güzel geçti. O an en mutlu insandım. Hayatımda en özel ve güzel günlerden birisiydi. O yüzden taraftarımıza, başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. Şu an tek odağım en iyi şekilde hazırlanmak. Bu arma için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Herkes bundan emin olabilir. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

Milli futbolcu, baskının her zaman olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Heyecanlıyım. Küçüklükten beri maçları izlediğimde 10 numarayı çok büyük isimler, efsaneler taşıdı. Benim için özel. Baskı olmazsa en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his."

"Süper Lig'i hafife almamak lazım"

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Orkun Kökçü, birçok futbolcunun kariyerinin sonunda Türkiye'ye geldiğini aktararak, Süper Lig'in kalite olarak da hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Süper Lig'e "büyük" futbolcuların geldiğini vurgulayan genç orta saha, "Çoğu futbolcu Türkiye'ye kariyer sonunda gelmeyi tercih ediyor. Ama bence bizim ligi de hafife almamak lazım. Ben 24 yaşında geldim. İnşallah Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan genç futbolcular ilerleyen dönemlerde ülkemize gelir. Ligin kalitesi daha da artabilir. Belki bu transfer onlar için de bir mesaj olmuştur." şeklinde konuştu.

Orkun, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve takım arkadaşlarıyla ilgili ilk izlenimi de şu sözlerle ifade etti:

"Hocamız çok iyi birisine benziyor. İlk kez tanıştım. Direkt planlarını söyledi, nasıl oynamak istediğini anlattı. Ben de en iyi şekilde hocanın istediklerini yapmaya çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Takımla ilk çalışmamı yapacağım. O yüzden heyecanlıyım."

"İlk teklif geldiği anda uyuyordum"

Orkun Kökçü, siyah-beyazlı kulüpten gelen ilk teklifin ardından transferin çok çabuk geliştiğini aktardı.

Beşiktaş'tan ilk teklif geldiği anda uyuduğunu paylaşan Orkun, "Jet lag vardı, Amerika'dan geri dönmüştüm. Başkanımız sabah mesaj attı. Ona dönemedim. Uyandığımda direkt onu aradım. Başkan da çok net konuştu. 'Orkun, Beşiktaş'a gelmek ister misin? Beşiktaş'a nasıl bakarsın?' dedi. Ben de 'Evet, çocukluk hayalim.' dedim. 'Babanın numarasını at ve kapat.' dedi. Sonrasında her şey çok çabuk gelişti. Birkaç gün Benfica'nın onaylamasını bekledik. Her şey çok çabuk gelişti. Başkanın da duruşunu takdir etmek lazım. Mutluyum, istediğim yerdeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün transfer tanıtım videosuyla ilgili bir soruya Orkun, "Tabii güzel bir his. Çünkü izlediğim oyuncularla bir video çekimi oldu. Benim için gurur verici bir şeydi. Şimdi onlar bitti. Tek odağım sahaya çıkmak ve en iyi şekilde bu kulübü temsil etmek." yanıtını verdi.

"Shakhtar maçına hazır olmak istiyorum"

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda olası Shakhtar Donetsk eşleşmesinde oynamak istediğini dile getirdi.

Sezonu 2 hafta önce kapattığını anımsatan Orkun, "Bugüne kadar bir şey yapmadım, dinlendim. Geçen sezon 65 maça çıktım. Şu an teknik ekip ve hocayla bir planlama yapacağız. O maça hazır olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

"Abraham, iyi ve kaliteli bir forvet"

Ay-yıldızlı futbolcu, bu sezon takıma katılan Tammy Abraham'ın kaliteli bir forvet olduğunu anlattı.

2022 yılında Feyenoord-Roma arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Tammy Abraham ile yaşadığı kısa süreli tartışmayla ilgili bir soruya Orkun, şu yanıtı vererek konuşmasını tamamladı:

"Konferans Ligi finaliydi. İkimiz de hırslıydık. O anda öyle bir olay yaşandı, sonrasında iyi bir ilişkimiz oldu maçtan sonra da. Geldiğimde bir paylaşım yaptı, güzel oldu. Konuştuk, sohbet ettik. İyi ve kaliteli bir forvet. O da Türkiye’ye geldi. Ligin kalitesi artıyor. İnşallah nice goller atar ve şampiyonluklar yaşarız."