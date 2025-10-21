İSTANBUL (AA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) etkinliğinde iki gün boyunca farklı tematik alanlarda tartışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, 'Alınan kararların, kağıt üzerinde kalmadığı sürece ülkemiz ormancılığında olduğu gibi dünya ormancılarına da çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum.' dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Orman İnovasyon Haftası, 'Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına' temasıyla ikinci gününde devam ediyor.

Karacabey, ikinci günde yapılan panellerle ilgili bir değerlendirme konuşması gerçekleştirdi.

İklim değişikliğiyle ilgili olumsuz sonuçlar daha fazla ortaya çıkmasına rağmen, bu konuda mücadele açısından henüz her şeyin yapılmadığına dikkati çeken Karacabey, 'Başta dünya ormancıları olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yaparsa iklim değişikliğiyle ilgili mücadele ve bunun olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak mümkün.' ifadesini kullandı.

Karacabey, etkinlikte iki gün boyunca dört farklı tematik alanda içeriği zengin tartışmalar yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

'Paylaşılan çok kıymetli bilgi ve tecrübeler küresel orman yangınına karşı kolektif hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirecektir. Alınan kararların, kağıt üzerinde kalmadığı sürece ülkemiz ormancılığında olduğu gibi dünya ormancılarına da çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Tıpkı orman yangınlarının davranışı, ilerleyişi değiştiği gibi buna karşı geliştirilen teknolojik gelişmeler de her geçen gün değişiyor. Birçok ülkenin elde ettiği tecrübeleri diğer ülkelerle paylaşmasının dünya ormancılığı açısından son derece faydalı olacağına inanıyorum.'

Öte yandan Karacabey, bu tür programların, toplantıların, çalıştayların belli aralıklarla tekrarlanmasının faydalı olacağını sözlerine ekledi.

İstanbul Orman İnovasyon Haftası çeşitli oturumlar ve saha gezileriyle 25 Ekim'e kadar devam edecek.