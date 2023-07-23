Sinop

Uzun yıllar İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 20 yıl önce memleketi Sinop'un Boyabat ilçesine dönerek buraya yerleşen 68 yaşındaki Yalçın, o günden bu yana her gün ilçenin çevresinde bulunan ormanlık alanda gönüllü olarak çevre temizliği yapıyor.

Ormandan topladığı çöpleri ilçe merkezine getirerek çöp konteynerine atan Yalçın, ormanları çok sevdiğini, temizlediği zaman huzurlu olduğunu söyledi.

Sabah namazının ardından ormana gelip çöpleri topladığını belirten Yalçın, "Ben orman sevdalısıyım, ormana gelince temizlemeden huzur bulamıyorum. Temizleyince huzurlu yatıyorum." dedi.

Atılan plastiklerin uzun yıllar doğada kaldığına, cam şişelerin yangınlara yol açtığına işaret eden Ahmet Yalçın, şöyle devam etti:

"Orman demek hazine demek, bir sigara izmariti bile atılmaz. Bugüne kadar sadece bulunduğumuz bu bölgeden yüzlerce çuval şişe toplayıp çöpe attım. Benim maddi durumum zayıf, imkanım olsa tutarım 12 kişi, çöpleri toplar yola çıkarır, çöplüğe atarız. Ben bu işi hayır için yapıyorum, devletten bir beklenti için yaparsam hayrını göremem. Sağ olsun, çevremdeki insanlar ve muhtarlık yardımda bulunuyor."

Ormana çöp atanları uyarmasına rağmen bazen tepkiyle karşılaştığını anlatan Yalçın, "Herkesin doğrusu da yanlışı da kendinden sorulur, bizden sorulmaz ama en çok zoruma giden şişeleri kırmaları. Kırık camlar hem yangın çıkmasına sebep olabiliyor hem de toplaması tehlikeli. 5-6 ay öncesi Boyabat Kalesi tarafında birini uyarmaya çalıştım, bana çok kızdı. Yetkili biri değilim ki nasıl karışayım." diye konuştu.

Yalçın, temiz olmayan çevrede hastalıkların da oluşabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir ağacın doğaya ne kadar faydası olduğunu biliyor musunuz? Orman olmazsa hayat olmaz. Meyvesinden kurt, kuş, böcekler besleniyor. Ağaç olan yerde su olur, su olan yerde canlılar çoğalır. Orman çöplük değildir. Ağaç olmayan yerde yaşam da olmaz. Evinde tadilat yapan, toplu yemek veren atıklarını çöplüğe dökmüyor, en yakın yerdeki ormanlığa döküyor. Kasabanın çöplüğü varken ormana dökmek çok yanlış, çok."

Bölgede yaşayan Muhsin Özgün de Yalçın ile 20 senedir aynı mahallede oturduğunu belirterek, "Sabah erkenden gelir, buraları temizler. Her gün sabah akşam toplayıp evimin karşısındaki çöp konteynerine döktüğünü görüyorum. Hiçbir karşılık beklemez. Sorduğumda, hayır ve sadaka sayıyor." ifadesini kullandı.

AA