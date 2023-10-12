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Otoyol ve trafik ekiplerinin tek şeritten sağladığı trafik akışı, araçların köprüden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan 9 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Medikal Park Hastanesine kaldırıldı.

Burs ve kredi başvuruları başladı

Burs ve kredi başvuruları başladı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan panelvanın önce 34 FDF 525, ardından da 34 FBU 684 plakalı otomobillere çarptığı görülüyor.

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