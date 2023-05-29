Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, Osmaniye'de yağlık ayçiçeği üretiminin her yıl arttığını söyledi.

Ayçiçeğinin Osmaniye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten İlmeç, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgede tarımsal üretimin devam etmesi için çiftçilere desteklemelerde bulunduklarını ifade etti.

1,7 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Bu kapsamda "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ile Osmaniye'de 267 çiftçiye 1,7 ton ayçiçeği tohumu desteğinde bulunduklarını anlatan İlmeç, şöyle devam etti:

"O proje ile çiftçiye verdiğimiz tohumlar toprakla buluştu ve bugün çiçek açıyor. İnşallah hasadını da beraber yapacağız. Bu tohumları verirken yüzde 75 hibeyle vermiştik. Yani hem arazilerimizin boş kalmaması hem de mevcut sulama kanallarındaki ya da barajlarımızdaki su seviyesi düşüklüğünden dolayı alternatif ürün olsun diye ayçiçeği tohumunu çiftçilerimize dağıttık. Üretim alanına bakarsak, bizim de desteklerimizle bu yıl üretimde ciddi bir artış var ki bunun inşallah rekolteye de yansıyacağını düşünüyoruz."

İlmeç, Osmaniye'de geçen yıl 85 bin dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinden 30 bin ton civarında rekolte elde edildiğini hatırlattı.

Haziran ayının sonunda hasadına başlanacak üründen bu yıl daha fazla rekolte beklediklerini dile getiren İlmeç, "Bu yıl hem verdiğimiz desteklerle hem de çiftçimizin bu yönde göstermiş olduğu teveccühle yaklaşık 98 bin dekar alanda ayçiçeği üretilmekte. Bu yıl 35-40 bin ton civarında ekolteyle inşallah çiftçilerimiz hem üretime hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacak." diye konuştu.

Çiftçi Vahit Karadağ da iki yıldır ekimini yaptığı ayçiçeğinden bu sene iyi bir verim beklediğini söyledi.

AA