Osmaniye

Yılmaz, Esenevler Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yıkım çalışmalarında görevli personele kolaylıklar dileyen Yılmaz, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ağır hasarlı binaların yıkımının devam ettiğini söyledi.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını bir an önce tamamlamayı istediklerini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnşallah 1,5 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 8 bin 809 ağır hasarlı binamız var. Biz bu ağır hasarlı binaları yıkıp, enkazı kaldırıp inşallah Osmaniye'mizi asrın felaketinin görüntülerinden de kurtarmak istiyoruz. Bu görüntüleri bir an evvel, Osmaniye'mizin içinden bütün ilçelerimizle beraber silmek istiyoruz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor."

AA