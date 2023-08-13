İSTANBUL- Anthony Burgess’in 1962’de kaleme aldığı, Stanley Kubrick tarafından 1971’de sinemaya uyarlanan “Otomatik Portakal”, rap müzikali olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.



Erdal Beşikçioğlu’nun, eşi Elvin Beşikçioğlu ile birlikte uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği müzikalin başrolünde Şanışer sahne ismiyle tanınan Sarp Palaur yer alıyor.



Alex karakterini canlandıran Şanışer’e Sokrat St, Ados, Kamufle, Redo ve Müjde Kızılkan gibi şarkıcılar eşlik ediyor.

Bireylerin ne kadar özgür veya baskı altında olması gerektiğini ve sonuçlarını bir grup gencin kurduğu çete üzerinden sahneye taşıyan eser, dansı ve rap müziği edebiyatla buluşturuyor.



Müzikalde, müzisyenlerin oyunculuk ve dans performanslarının yanında “Otomatik Portakal” için besteledikleri yeni şarkılar da yer alıyor.



Koreografisi Tan Temel ve Evrim Akyay’ın, dekor tasarımı Barış Dinçel’in imzasını taşıyan müzikal, 28 Eylül’de Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL