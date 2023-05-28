İstanbul'da nikahı kıyılacak Rümeysa Polat, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinliğiyle sandığa gitti.

Rümeysa Polat ve Rahmi Teker çiftinin nikah tarihleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuyla aynı güne denk geldi.

Nikah töreni için hazırlığını yapan ve gelinliğini giyen Polat, Sancaktepe'deki 60. Yıl Sarıgazi Ortaokulu'na damatla birlikte gelin arabasıyla geldi. Polat, kayıtlı olduğu "2372" numaralı sandıkta oyunu kullanırken damat da kendisini bekledi.

Polat, oyunu kullandıktan sonra çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Polat, "Stresli bir günümüz ve bugüne şahit olduğumuz için mutluyuz. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olur." dedi.

Damat Rahmi Teker de heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah vatana, millete hayırlı olur." temennisinde bulundu.

Teker, oyunu seçmen kaydının bulunduğu başka bir okulda kullandı.

Edirne

Deniz ve Semih Abbasoğlu çifti, oy kullanmak üzere Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki 50 Yıl İlkokulu'na gitti.

Gelin ve damadı görenler, çifti alkışladı ve fotoğraflarını çekti.

Deniz Abbasoğlu, oyunu 1200 numaralı sandıkta kullandı, damat Semih Abbasoğlu'nun başka bir okulda oy kullandığı öğrenildi.

Oy verme işleminin ardından çift, düğün için okuldan ayrıldı.

Balıkesir

Susurluk'ta dünyaevine girecek genç çift, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda gelinlik ve damatlıkla geldikleri okulda oylarını kullandı.

Zeynep ve Ozan Akkoyun çifti, akşam saatlerinde yapılacak düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Dereköy Mahallesi'ndeki Dereköy İlkokulu'na geldi.

Çift, kayıtlı oldukları 1020 numaralı sandıkta oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Genç çift, gazetecilere yaptıkları açıklamada, en mutlu günlerinde oylarını kullandıklarını belirterek, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Muğla

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dünyaevine girecek genç çift, sandık başına gelinlik ve damatlığıyla geldi.

Ayşegül ve Hamza Demirel çifti, akşam saatlerinde yapılacak düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlkokulu'na geldi.

Çift, kayıtlı oldukları sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını kullandı.

Hamza Demirel, mutlu günlerinde vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Seçimin düğün günlerine denk gelmesinin kendileri için ayrı bir anı olduğunu anlatan Demirel, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

Okulda oy kullanmaya gelen vatandaşlar da genç çifti alkışlayarak karşıladı, bazıları da onlarla fotoğraf çektirdi.

AA