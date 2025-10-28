İSTANBUL (AA) - OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Almanya'da düzenlenen Türkiye-Almanya Üst Düzey İş Adamları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Almanya'daki OYAK iştiraklerinin faaliyetlerini değerlendirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yalçıntaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi, Alman-Türk İş Konseyi (DTWR) ve NRW Global Business Yatırım ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.



Türkiye'den ve Almanya'dan şirketlerin üst düzey yönetici ve temsilcilerinin buluştuğu Düsseldorf kentinin ev sahipliği yaptığı toplantıda, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ve Almanya'nın 10'uncu Cumhurbaşkanı Christian Wulff da yer aldı.



İki ülke ekonomik ilişkileri ve potansiyellerin ele alındığı toplantıda, enerji, sürdürülebilirlik, dayanıklılık, tedarik zincirleri, teknoloji ve üretim başlıklarında öneriler masaya yatırıldı.



Toplantıda, Almanya'daki OYAK iştiraklerinin faaliyetlerini değerlendiren Murat Yalçıntaş, OYAK'ın gelecek perspektifiyle ilgili bilgiler de paylaştı.

- 'İki markayla Almanya'da faaliyet gösteriyoruz'

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Yalçıntaş, OYAK'ın Almanya'da yatırımcı ve işletmeci konumunda olduğunu, iki güçlü markayla faaliyet gösterdiğini belirtti.

Uzun vadeli ortaklıkların gücüne inandıklarını vurgulayan Yalçıntaş, 'Birlikte çalıştığımızda, bilgi, deneyim ve güveni birleştirdiğimizde, bugünün zorluklarını yarının fırsatlarına dönüştürebileceğimize inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Almanya'daki temasları hakkında bilgi veren Yalçıntaş, iştiraklerinden ANKER Bank GmbH ve Almatis'e gerçekleştirdikleri ziyaretlerde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.



Söz konusu ziyaretlerin, operasyonel süreçlerin yerinde değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik stratejik planların şekillendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Yalçıntaş, şunları kaydetti:



'OYAK'ın küresel rekabet gücünü artırma hedefleri doğrultusunda, Almanya'daki yatırımlarımız stratejik bir öneme sahip. Almanya'daki varlığımız, OYAK'ın uluslararası büyüme vizyonunun en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde Almanya ve Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. İştiraklerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, bu hedeflerimize istikrarlı ve kararlı biçimde ilerlememiz açısından kritik bir rol oynuyor.'

