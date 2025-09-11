Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en büyük üçüncü emirliği olan Sharjah'ta düzenlenen "International Government Communication Forum (Uluslararası Hükümet İletişim Forumu)" devam ediyor.

Gıda güvenliği, halk sağlığı, eğitim, çevre, yeşil ekonomi ve yapay zeka gibi konuların işlendiği forum, 110'dan fazla etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Forum kapsamında açıklamalarda bulunan, ana odağı tarım ve sürdürülebilirlik olan BAE merkezli Gracia Group şirketinin Kurucu Ortağı Farah Chakhachiro, tarıma, içinde yapay zeka ve verinin de olduğu bütüncül bir yaklaşımla odaklandıklarını belirtti.

Tarımın geleceği için çocuklara sevdirilmesinin önemine dikkati çeken Chakhachiro, 2017'den bu yana çiftliklere okul gezileri düzenlediklerini anlattı.

Chakhachiro, çocukların gıdanın nereden geldiğini bilmeleri gerektiğine işaret ederek, bu yüzden okul gezileri düzenlediklerini, staj ayarladıklarını, tarımda kadınların güçlendirilmesi üzerine de çok fazla çalışmaları bulunduğunu bildirdi.

"Yapay zeka tarımda, sıcaklıktan besin değerine kadar bitkileri gözlemliyor"

Tarım yapmak isteyen kişilere ve kurumlara özel tasarım yaptıklarının da altını çizen Chakhachiro, tesislerine en uygun serayı iç veya dış mekan fark etmeksizin özel olarak tasarlayıp inşa ettiklerinden bahsetti.

Chakhachiro, kurdukları seralarda yapay zekayı kullandıklarını belirterek, "Çiftliklerimize yerleştirdiğimiz sera, Siemens tarafından yönetiliyor. Siemens paneli, nemden sıcaklığa ve besin değerlerine kadar her şeyi ölçen çok hassas bir panel. Bu panel, iki yılın sonunda üretimimizi üzerine inşa edebileceğimiz belirli veriler elde etmemizi sağladı. Bu sayede yapay zeka, belirli hastalıkları önceden tahmin etmemize olanak sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençler tarım yapmazsa gıdasız kalırız"

Çocuklara ve gençlere tarımı sevdirmek için popüler sosyal medya platformlarında da varlık gösterilmesi gerektiğini belirten Chakhachiro, "Gençlere tarım yapmak sıkıcı geliyor. Bu yüzden oyun yapan bir şirketle işbirliği yapıyoruz. Bu oyun gençlerin yapay zekanın bir çiftlikte nasıl çalıştığına dair fikir sahibi olmalarını sağlıyor. Yani, onları oyun oynarken öğrenmeye zorluyoruz." diye konuştu.

Chakhachiro, dünyada var olan yaşam şeklinin bu şekilde devam etmesi durumunda üzücü bir geleceğin kapıda olduğunu anımsatarak "Şu anda iklim değişikliği yaşanıyor. Babalarımız, büyükbabalarımız ve genç nesiller arasındaki boşluk giderek artıyor. Mesela benim babamın ve büyükbabamın çiftliği vardı ama ben tarım yapmak istemiyorum. Eğer bu boşluğu kapatıp, gençlerin babalarının işlerini devralması için bir çözüm bulamazsak, sonunda topraksız ve gıdasız kalırız." ifadelerini kullandı.