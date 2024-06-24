Dizilerin ve filmlerin beğenilen oyuncusu İbrahim Çelikkol, motor tutkusundan vazgeçmiyor ancak motoruyla kaza geçirdi.

Kaburgaları ve Omzunda Yaralanmalar Var

Çelikkol, sağdan aniden gelen otomobili fark edemeyince çarpmanın etkisiyle yere düştü. Kaburgaları ve omzunda yaralanmalar meydana geldi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ve çevredekiler Çelikkol'a yardım etti.

Hastaneye kaldırılan oyuncunun kaburgalarından ve omzundan hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.