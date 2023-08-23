BAKÜ (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 2 günlük resmi ziyaret için bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

İlk olarak baş başa görüşen Aliyev ve Mirziyoyev, Özbekistan ile Azerbaycan arasındaki çok yönlü stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede liderler, iki ülke parlamentoları, hükümetler, bölgeler, dış siyasi ve diğer kurumlar ile analitik merkezler arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, enerji, makine mühendisliği, metalürji, kentsel gelişim, tarım, madencilik, tekstil, ilaç sanayi, elektrik mühendisliği ve diğer sektörlerdeki endüstriyel işbirliğinin genişletilmesi ile ilgili meseleleri gözden geçiren Aliyev ve Mirziyoyev, ortak projelerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla Özbekistan-Azerbaycan ortak yatırım şirketinin etkin çalışmasının sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Ulaştırma ve transit alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine özel önem veren liderler, Orta Koridor üzerinden kargo taşımacılığının artırılması, lojistik ve liman altyapısının ortak geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanları, bölgeler arası işbirliğini geliştirmek, yeni ortak projeleri hayata geçirmek ve teşvik etmek amacıyla iki ülke bölgelerinin yöneticileri başkanlığında düzenli toplantıların yapılmasının önemine dikkati çekti.

Liderler ayrıca kültürel ve insani işbirliğini genişletmeye, eğitim ve bilim alanında ortak programları uygulamaya hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede, uluslararası terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlarla mücadeleye yönelik çabaları birleştirmenin önemini vurgulayan Mirziyoyev ve Aliyev, ayrıca uluslararası ve bölgesel gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve uluslararası kuruluşlar kapsamında çok taraflı aktif diyaloğun sürdürülmesi ve karşılıklı destek konularında mutabık kaldı.

- Heyetler arası görüşme

Daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Aliyev ve Mirziyoyev, bu görüşmede Azerbaycan ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin durumu ve perspektifleri ile ilgili meseleleri ele aldı.

Görüşmede cumhurbaşkanları, iki ülkenin önde gelen şirketlerinin katılımıyla dün düzenlenen iş forumunun sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getirirken, ticaret ve sanayi alanlarındaki işbirliklerinde hızlı bir büyümenin yaşandığını ve taraflar arasındaki karşılıklı ticareti 1 milyar dolara çıkarmak için imkanlarının bulunduğunu vurguladı.

Liderler, enerji, metalürji, madencilik, makine ve elektronik, tekstil, ilaç, tarım sanayi ve diğer sektörlerdeki önemli projelerin ortak uygulanması konusunda anlaşmalara varılmasını memnuniyetle vurgularken, bu tür projelerin desteklenmesinde Ortak Yatırım Fonu kaynaklarının aktif kullanılmasının önemini kaydetti.

Ulaştırma ve transit alanında işbirliğinin geliştirilmesinin stratejik önemine dikkati çeken liderler, bu anlamda Trans-Hazar Koridoru çerçevesinde ortak lojistik şirketinin kurulması ve Bakü şehri ile üçüncü ülke limanlarında depo altyapısı ve lojistik merkezleri kurulmasına yönelik çalışmaları ele aldı.

Mirziyoyev ve Aliyev, kültür ve film günleri, sanatçılar, bilim insanları ve aydınların buluşmaları, gençlik örgütleri buluşmaları da dahil kültürel ve insani ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalırken, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine dair ortak yol haritasının hazırlanması ve varılan anlaşmaların etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturulması konularında anlaştı.

Görüşmenin ardından Aliyev ve Mirziyoyev, Azerbaycan ve Özbekistan arasında Devletlerarası Yüksek Konseyi'nin kurulmasına ilişkin anlaşmaya imza atarken, iki ülke arasında ayrıca kültür, rekabeti geliştirme, ekonomi, enerji, ulaştırma, medya ve gençlik politikaları alanlarında işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili anlaşmalar, iki ülke milli güvenlik kurulları arasında işbirliği mutabakat zaptı, "Azerbaycan vatandaşlarının vizesiz seyahatine ilişkin anlaşmaya ek ve değişiklikler yapılmasına dair protokol ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin "2023-2024 yıllarına yönelik Yol Haritası" imzalandı.

Mirziyoyev, ayrıca Haydar Aliyev'in anıt mezarını ve Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.