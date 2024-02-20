Kentte 21 Kasım 2023'te açılan bilim merkezi bünyesinde Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfınca kurulacak atölyede, 4'üncü, 5'inci, 8'inci, 9'uncu sınıf ve liselerin hazırlık sınıfından seçilecek öğrenciler katılabilecek.

Hafta içi okuluna giden öğrenciler, hafta sonu bilim merkezinde robotik kodlama, yapay zeka gibi alanlarda ders görecek.

T3 Vakfı İl Sorumlusu Erkut Kalkavan, eğitime katılacak öğrencilerin, e-sınav ve peşinden düzenlenecek teknik sınavla seçileceğini söyledi.

Vakıf olarak öğrencilere verdikleri öneme işaret eden Kalkavan, "Seçeceğimiz öğrencilere 3 yıl boyunca 11 ayrı modülde eğitim vereceğiz. Öğrenciler 24 ay yüz yüze, 12 ay takımlaşarak proje oluşturacak." dedi.

Kalkavan, vakıfın yürüttüğü proje ve çalışmalarla Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayarak, "Yetenekli gençleri tespit etmek, eğitmek, teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak ve bilimsel çalışmalara destek olmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Bilim merkezimiz çocuklarımızın ufkunu açan bir görev üstlenmiş durumda." diye konuştu.

Öğrenciler Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programından yararlanacak

Kalkavan, öğrencilerin bir kısmına burs bağlanacağını da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Titizlikle seçeceğimiz öğrencilerimizin bir kısmı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programından yararlanacak. Bursu öğrencilerin tamamına değil, ekonomik şartlar ve başarı düzeyine göre belirlediğimiz öğrencilerimize vereceğiz. Eğitimler sonunda öğrencimiz birçok alanda donanımlı olacak ve daha güzel bir geleceğe onları yönlendirmiş olacağız. Ailelere ricamız 25 Şubat'a kadar başvurularını yapmaları. 28 Şubat'taki e-sınavlara öğrencilerin katılması."

Kalkavan, ekimde başlayacak eğitimler için çocukları adına ailelerin http://deneyap.org adresinden başvuru yapabileceğini sözlerine ekledi.