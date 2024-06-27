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Dünyanın en zengin insanı 52 yaşındaki Elon Musk, iki kez evlenip boşandığı 34 yaşındaki İngiliz aktris Talulah Riley’in düğününe katıldı. Riley, İngiliz aktör Thomas Brodie-Sangster ile İngiltere’de evlendi ve Musk düğüne özel jetiyle gitti.

Tebrik Etmişti

11 çocuk babası Musk, geçen yıl çiftin nişan duyurusuna kendi sosyal medya sitesi X üzerinden tebrik mesajı göndermişti.

Evlilik Tarihi

Musk ve Riley, ilk olarak 2010’da evlenip 2012’de boşanmış, ardından 2013’te tekrar evlenip 2016’da tekrar boşanmıştı. Eski çiftin çocukları olmamıştı.

Kaynak: HABER MERKEZİ