İSTANBUL-

Paranın Geçmediği Tek Şey: Tecrübe

Sizin işinizi iyi yapmanın altın kuralı nedir?

Bende 30 yıllık bir tecrübe var. İnsan ilişkileri, yaşanmışlık var. Paranın tek geçmediği şey tecrübe. Hayatta her şeyi parayla satın alabilirsin. İşinizi iyi yapmanın altın kuralı yaptığın işi, hizmet verdiğin kişiyi seveceksin ve çok çalışacaksın.

30 yıldır sektörde dimdik durmanın da bir kuralı vardır ?



Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Yani üç maymun kuralı. Sınırlarını bilmek çok önemli. Benim o gördüğün renkli dünyadan çok arkadaşım var. Hayatına ortak olduğum çok insan var ama belli bir mesafedeyim. Başarımdaki en önemli şey ve sürdürülebilir olmanın nedeni de bu. Hep şuna dikkat ederim; İki kişinin bildiği şey sır; 3 kişinin bildiği şey dedikodu. Olabildiğince o ortamda bulunmamaya çalışırım. Bir şey olacağı zaman bana söylemeyin ben duymayayım derim. Çünkü bir gün ‘’Özgür de oradaydı Özgür’den mi çıktı?’’ denmemesi için. Bunu yapmayacağımı bilirler ama duymamak ve bilmemek en güzeli.

Özgür Aras’ın mesleğinde idolü var mı?

Erkan Özerman, Liza Tuna, Stelyo Pipis ve Ahmet San. Onlar benim için mesleğimin dört yapraklı yoncası ustalarım benim. Onların çırağı olmak benim için gurur. Daha onlarca fırın ekmek yiyip onların mertebesine ulaşmak için çabalamam lazım.

Yeni nesil hemen ünlü olmak istiyor ve neredeyse herkes ünlü olmak istiyor. Kolay yoldan ünlü olmak mümkün mü?

Sosyal medyada baktığın zaman herkes bambaşka bir hayat gösteriyor. Doğal olarak da insanlar kolay olduğunu zannediyor. Sosyal medyada onu yaparım, bunu yaparım diye bana geliyorlar mesela hep bir örnekleri var. Tanınırsın ama bu geçici olur. Evlilik programlarındakilere, şarkı yarışmalarındakilere böyle birçok şişirilmiş geçici balonlar sana sayabilirim. O kadar çoklardı ki hepsi tanındı, adı şöhretse şöhret oldular. Program bitti. Hepsi teker teker yok oldular. Allah korusun ölenler intihar edenler… Üretimin olması gerekiyor, emek gerekiyor ve markanı iyi yönetmen gerekiyor. Gençler kolay yoldan para kazanmanın derdindeler. Kalıcı bir şey yapmadan 1-2 yıl giderler. Bir de “mış” gibi yapanlar var. Benim Özgür Aras olarak konserini duymadığım, şarkısını bilmediğim kişiler star gibi davranıyor. Kendilerine sorarsan hepsi star ama konserlerinde bilet alan yok. Bir de benim karşıma gelip starcılık oynuyorlar.

Ben geçmişle hiç ilgilenmiyorum ki. Geçti bitti benim için. Ben yarına bakıyorum. Hatırlayan varsa ne mutlu bana. Arkadaş ortamlarında hatırlattıklarında yüzümde gülümseme oluyor o an sadece, o kadar. Dünde kalanlara gülüyorum ben. Önümüzdeki günlerde çıkacak yeni şarkıların, konserlerin, reklamların derdindeyim. Yeni iş çıkınca, karşımdaki mutluysa en mutlu ben oluyorum.

Geçen bir röportajınızda ‘Türkiye’nin en büyük starı Kenan Doğulu’ dediniz?

Eksik söylemişim orada. Açık ara Kenan Doğulu. Kendini yenilemesi, kılığı kıyafeti, sahnesi, sound’u, yazdıkları ve besteledikleriyle. En önemlisi sadece kendine hizmet etmiyor gençlere de destek oluyor. Türkiye’nin en büyük starı açık ara Kenan Doğulu. Sezen Aksu’yu kimseyle kıyaslayamam. O partiler üstü. Onu bir yere konumlandırmak olmaz. Sezen Aksu’yu ayrı bir yere koymak LAZIM Türk Müzik piyasası için o ayrı bir yerde.

Yeni nesil isimlerde sahne ışığı yüksek, star ışığı gördüğünüz isimler var mı?

Olmaz mı? Hızlıca aklıma gelen isimleri sıralayayım beraber çalışmaktan onlara hizmet etmekten mutluluk duyduğum İrem Derici, Simge. Sonra Edis, Aleyna Tilki.

Ben koyu bir Köfn hayranıyım. Fan kulüp üyelerinin içinde yer alabilirim. Mert Demir‘i , Melike Şahin‘i dinlemeyi seviyorum. Araba da playlistim de çok Köfn şarkısı var.

‘Şöhretin Bir Gün Biteceğini Unutuyorlar’

Ünlüler dünyasına dair en büyük eleştirin ne?

Şöhretin bir gün biteceğini unutuyorlar. Hiçbir uçak sonsuza kadar uçamaz. Uçağı kullanan pilot, uçağın ne kadar yol gideceğini bilir. Şöhreti sonsuz sanıyorlar. Bir de şöhretini, itibarını, gelirini kaybetmiş isimlerin saldırganlığı beni şişiriyor. Yıllarca güzel işler yapmışsın, seni öyle hatırlasınlar. Sevgiyi nefrete çevirmeye ne gerek var!

Aşk…

Aşk olmazsa olmaz beni ben yapan en önemli şey. Esasında aşka değil yine ben sevgiye inanıyorum. Aşk gelip geçici bir şey ama sevgi kalıcı. Bugüne kadar hayatıma girmiş özel olmuş herkesi çok sevdim. O yüzden de halen diyaloglarımız sürüyor. Çünkü o özel şey bir müddet sonra bitiyor ama sevgi bitmiyor, en değerlisi o. Bazen de hayat insanlara tecrübe etsin diye birilerini yolluyor. Bana da yolladıkları bazen üretimime fayda oluyor; yazmama neden oluyor. O karşındaki kişiyi ben biliyorum ve tanıyorum gözlemliyorum. Benden önceki ilişkisinde neler yaşadı neler yaptı bana zaten referans oluyor. O beni besleyen taraf oluyor ben onu kullanmış oluyorum. Sonrasında baktığın zaman bir sürü insana duygu yoğunluğu olarak kitaplar çıkıyor.

Yeni Kitabımı Yayınevine Teslim Etti

Yeni kitap var mı?

Yayınevine teslim ettim yeni kitabımı. Bu yaz ortası ya da sonu. Tam zamanını bilmiyorum ben de beklemedeyim. 11 ve 12. Kitabın arası kısaydı o yüzden sürekli soruyorlar sosyal medyadan ne zaman ne zaman diye… O dönem biri girdi hayatıma. Çok toksik bir ilişkisi vardı öncesinde. O yaşanan şey beni besleyen içimde kelebeklerin uçuşmasına neden olan bir şeydi ki bazı aşklar yenik başlar öyle bir üretimdi. Şimdi başka bir şey yaşıyorum içimde. Gerçek olan şey kalbe geçiyor. Heyecanla çıkışını bekliyorum.



Şimdi doktorlara da iletişim danışmanlığı yapacakmışsın…

En iyi bildiğim şeyi sektör farkıyla sunarak neler olabileceğini birlikte görelim istiyorum. Mesleklerinde öne çıkan doktorları markalarla buluşturarak iş birliği havuzu oluşturmak adına kurulan bir platform olarak düşünebiliriz bu projeyi. İlk anlaşmamı medikal estetik ve kök hücre uzmanı Dr. Cansen Yeni Kut’la yaptım.

Bir de Bodrum Yalıkavak’ta bir mekân projesi ENVY Night&Light nasıl bir yer?

Evet, İstanbul’da yaptığım ‘eelence’ ve ‘ablam’dan sonra Bodrum Yalıkavak Marina’nın tam karşısında ‘ENVY Night&Light’. Yerli-yabancı müziklerin çalındığı birbirinden ünlü yerli ve yabancı DJ’lerin set başında olacağı, farklı konseptler ve partilere ev sahipliği yapan bir mekan. Gerçekten insanlar dans etmeyi unuttu. Mekanlarda içerisi tıklım tıklım oluyor ama kimse dans etmiyor. Benim mekânım ENVY Night Life ‘da insanlar tepine tepine dans edecekler.

Röportaj | Alper Ergez -MüzikOnair