ANKARA AA- Meclis'te bugün gerçekleşen törenle 28'inci yasama dönemi başladı. Yeni dönemde CHP'nin grup Başkanı olması beklenen Özgür Özel, CNN TÜRK'e konuştu. CHP Manisa Milletvekili Özel, "suçu seçmene bulmadan 'ben bu oyu neden alamadım' dememiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Özel, "Hazımsızlık yapmadan, seçmenle inatlaşmadan suçu seçmene bulmadan 'ben bu oyu neden alamadım' dememiz gerekiyor. 130 arkadaştan 65'i değişti. 3 arkadaşımız daha önceki dönemde de vardı. Her şeyin acemiliği olur milletin emanetinin acemiliği olmaz." şeklinde açıkladı.

HABER: BÜLENT ÇAMCI