ANKARA

CHP'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan 'değişim' tartışması süratle devam ediyor. İBB Başkanı İmamoğlu'nun ‘değişim’ mesajının ardından çok konuşulacak bir mesaj da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Özgür Özel, çok çarpıcı ifadeler kullandı. CHP Genel başkanlığına adaylık hakkındaki sorulara cevap verdi.

"SORUMLULUK ALMAKTAN KAÇMAYACAĞIM"

"CHP Genel başkanlığa aday mısınız?" sorusuna cevap veren Özel, "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım." ifadelerini kullandı.

"ÖZELEŞTİRİ VE YENİLENME GEREKLİ"

"Bu kurultayın en kısa sürede yapılması gerekir." diyen Özgür Özel, "CHP, gelecek ekime kadar genel başkanın seçileceği takvimi işletmeli. Sosyal demokrat partinin tüm kademelerde özeleştiri yapması ve yenilenmesi gerekiyor. Üye ve delegenizin önüne sandık koyup hesaplaşmazsanız, o ilk bulduğu sandıkta sizinle hesaplaşır." dedi.

"DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR"

Açıklamasının devamında Özgür Özel, "Sosyal demokrat çizginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşçinin, gençlerin ve kadınların CHP'si… Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Partinin yarınlarına dair ümidim var. Değişeme ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım. Değişimin sadece şahıslar üzerinden okunması doğru değil. Büyük haksızlık olur genel başkanımıza." şeklinde konuştu.

"PARTİNİN HEPİMİZE İHTİYACI VAR."

Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışını da değerlendiren Özgür Özel, "Partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. Burada elbette ki Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına halel getirecek tutum içinde olmamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun hem siyasete hem de partiye kattıkları itibariyle… İmamoğlu da bunlardan biri, Özgür Özel de. Kılıçdaroğlu'nu değersizleştiren dil ve iklimden hepimizin sakınması gerekiyor." dedi.

HABER:SELÇUK BULUT