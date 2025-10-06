ANKARA (AA) - Akdeniz'de seyrine devam eden ve 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye yol alıyor.

FFC'nin basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre, filo, Gazze'ye yaklaşık 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından 'orta riskli' olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki 'Rumbo' gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan Fransız oyuncu ve yazar Ambrealys, AA muhabirine konuştu.

Seyir halindeyken İsrail insansız hava araçları tarafından 'gözetleme ve sindirme girişimleri' yaşadıklarını kaydeden Ambrealys, 'Daireler çizen bir savaş gemisi var. Ama bu bizi caydırmadı. Halen misyonumuz ve girişimimiz doğrultusunda ilerliyoruz' diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'de yaşadığı muamele, tacizi ve istismarı izlediklerini belirten Ambrealys, İsrail müdahalelerine karşı şunları söyledi:

'Hepsine hazırlıklıyız, korkmuyoruz, özellikle de bu görevin öncekilerden çok farklı olduğu gerçeği göz önüne alındığında. Bu yüzden hazırlıklıyız ve karşımıza ne çıkarsa çıksın yüzleşmeye hazırız.'

Kırmızı bölgeye yaklaşılıyor

Savaş bölgesinde acil müdahale görevlisi 21 yaşındaki İspanyol Julio Cesar da Gazze sahiline doğru yaklaştıklarını belirtti.

Mürettebat dahil çeşitli kültür ve milletlerden insanların yer aldığı gemideki havanın oldukça olumlu ve motive edici olduğunu kaydeden Cesar, gemide güzel bir işbirliği ve hoş bir dinamizm oluşturmayı başardıklarını bildirdi.

İsrail'in olası müdahale edebileceği 'kırmızı bölgeye' yaklaştıklarını söyleyen Cesar, 'Yani muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde yasa dışı yollarla İsrail'e getirilebilir, sınır dışı edilebiliriz.' ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.

Muhabir: Fatma Zehra Solmaz,Ahmet Furkan Mercan