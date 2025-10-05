İSTANBUL (AA) - 2010'daki Mavi Marmara Fiilosu'ndan bu yana Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun aktif üyesi olarak 35'ten fazla geminin Gazze'ye gönderilmesinde rol alan Wright, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ABD ordusundan albay rütbesiyle emekliye ayrılmasının ardından diplomat olarak görev yapan Wright, Irak savaşına tepki olarak görevinden 2003'te istifa ettiğini söyledi.

Wright, Gazze'ye ilk olarak 2009'da gittiğini belirterek, 'İsraillilerin o dönemde yaptığı yıkımı gördüm. Sonra Gazze'ye gitmeye çalışan tekneleri duyunca Mavi Marmara Filosu'na katıldım. Mavi Marmara'nın hemen yanındaki, Challenger 1 gemisindeydim.' ifadelerini kullandı.

Kişisel olarak bu misyonun kendisi için 'ahlaki sorumluluk' olduğunu vurgulayan Wright, 'Vicdan gemisi de dahil olmak üzere bu gemiler, dünya vatandaşları olarak uluslarımızın Gazze'deki soykırıma ortak olmasına karşı duruşumuzun bir göstergesidir.' dedi.

'Vatandaşların 'Soykırıma, etnik temizliğe hayır!' demesi gerekiyor'

Amerikalı aktivist, ABD yönetiminin İsrail'e desteğini eleştirerek, 'Bir ABD vatandaşı olarak, hükümetimizin gırtlağına kadar soykırımın içinde olduğunu görüyorum. Vatandaşların 'Soykırıma, etnik temizliğe hayır!' demesi gerekiyor.' diye konuştu.

Wright, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından uluslararası sularda durdurulmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

İsrail'in 2010'dan bu yana Gazze'ye gitmeye çalışan her tekneyi uluslararası sularda engellediğini, içindeki insanları alıkoyduğunu ve İsrail'e götürdüğünü belirten Wright, 'Dünya vatandaşları olarak İsrail'e ve hükümetimizin İsrail'in yaptıklarına ortak olmasına hayır dememiz ahlaki bir zorunluluktur.' dedi.

'Biz, (İsrail'e) yük olmak istiyoruz'

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in, alıkonulan aktivistlerin bir ay boyunca hapiste tutulması gerektiği yönündeki açıklamasına tepki gösteren Wright, 'Soykırıma karşı çıktığınız için hapse atılmak delilik. Asıl karşı çıkmamız gereken, 60 bin Filistinlinin katledilmesini normal gören Ben Gvir gibi kişilerdir.' değerlendirmesini yaptı.

Wright, uluslararası ve ahlaki tüm yasaları ihlal eden katillere karşı vatandaşlar olarak 'Dur' demelerinin gerektiğini vurguladı.

Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından yasa dışı engellenmesinin ardından 462 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Wright, '39 gemiden gelen 462 kişi İsrail tarafından alıkonuldu. Dördü İtalyan milletvekili olan bazı kişiler ülkelerine döndü. İsrailliler, bizi bir an önce serbest bırakmak istiyor çünkü biz onlar için bir yüküz.' görüşünü paylaştı.

Wright, bu yük olma halinin bile bir direniş biçimi olduğunu vurgulayarak, 'Biz, bir yük olmak istiyoruz çünkü İsrail'in Gazze'ye, Gazze'deki Filistinlilere ve Batı Şeria'ya yaptıklarını yavaşlatmak için yapabileceğimiz her şey, filoların tüm amacı, İsrail'i yaptıklarını durdurmaya çalışmak.' diye konuştu.

'İsrail'e karşı durmamız önemli'

Malta açıklarında İsrail'in saldırısına uğrayan Vicdan gemisine ilişkin bilgi veren Wright, 'Burada gördüğünüz vicdan gemisi Malta'da bombalandı. Olay sırasında ben de Malta'daydım ve bombalar geminin pruvasının büyük bir kısmını havaya uçurdu. Önlem olarak, dünya halklarından ayağa kalkmalarını istiyoruz.' çağrısında bulundu.

Gemideki aktivistlerin silaha sahip olmadıklarına dikkati çeken Wright, İsrail'in şiddetine karşı çıkan, şiddet yanlısı olmayan vatandaşlar olduklarını vurguladı.

Wright, filolara katılan kişilerin çeşitliliğine dikkati çekerek, farklı meslek gruplarından yolcuların toplumun geniş kesiminin soykırıma karşı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Filoda daha önce Gazze'ye gitmiş, Gazze halkını tanıyan ve uzun yıllar orada çalışmış profesörler, milletvekilleri, doktorlar ve gazetecilerin olduğunu kaydeden Wright, '2009'dan bu yana Gazze'ye 8 kez gittim ve orada çok sayıda insan tanıyorum ve ne yazık ki birçoğu bu soykırımda şehit oldu. Bu nedenle, ister doktor, ister avukat, ister tüccar, ister sıradan bir vatandaş olun, hepimizin İsrail'e ve kendi hükümetlerimize karşı durmamız önemlidir.' ifadelerini kullandı.

'Gemiler, abluka kalkana, Filistin özgürleşene kadar yoluna devam edecek'

Her müdahaleden sonra yeni filolar hazırladıklarını belirten Wright, '2010'dan beri 35 gemi alıkonuldu. Bir geminin ve önceki bir filonun alıkonulmuş olması, duracağımız anlamına gelmiyor. İtişip kakışmaya devam etmeliyiz ve Sumud Filosu durdurulmuş olsa da hemen ardından başka bir filo gönderiyoruz çünkü vatandaşlar olarak bu soykırımı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmak bizim sorumluluğumuz.' diye konuştu.

Wright, 'Gemiler, abluka kalkana, Filistin özgürleşene kadar yoluna devam edecek.' dedi.

Devam eden alıkonulmalara ve cinayetlere rağmen kendisini ayakta tutan şeyin Gazze'deki insanların durumu olduğunu dile getiren Wright, '(Gazzeliler) Hayal edilebilecek en kötü yaşam koşullarına rağmen yiyeceksiz, temiz susuz, evsiz bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar ve eğer devam edebiliyorlarsa onlarla dayanışma içinde olmayı sürdürmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Muhammet Tarhan