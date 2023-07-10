İSTANBUL- MFÖ grubunun usta sanatçısı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Uğur, daha önce üç kez lenf kanserini yenmişti. Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Uğur'un cenaze töreniyle ilgili aytıntılar belli oldu.

Algöz paylaşımında, "Özkan Uğur’un cenaze töreni 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de yapılacak. Taksim Camii'nde öğle cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'te defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL