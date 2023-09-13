İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaleti geçici Başbakanı Muhsin Nakvi, Muzaffergarh şehrinde Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ne yaptığı ziyarette, hastanenin kurulduğu günden bu yana uluslararası standartlarını sürdürdüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu belirterek, burada hasta bakıcılık eğitim merkezi kurulacağını söyledi.

2014'te Türkiye tarafından yaptırılan ve dönemin Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in önerisi ile "Recep Tayyip Erdoğan" ismi verilen hastane, 500 yatak kapasitesine sahip.

AA