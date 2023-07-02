İSTANBUL- Kendilerine dair yaptıkları ‘pandemi sürecinde eğlenen pandalı arkadaş grubu’ nitelemesiyle dikkat çeken grup Chalet Garden’da sahne alacak.

Gitar Adam’ın melodiler

Yalın namı diğer “Gitar Adam”ın umut ve renk dolu performansına davetlisiniz! 19 yıllık müzik kariyerine onlarca aşk şarkısı sığdıran müzisyen 22 Temmuz’da Parkorman’da yeşilliklerin içinde derin bir nefes aldıracak.

Harbiye’de Bağcan var!

Türkiye’nin önemli seslerinden Slda Bağcan8 Temmuz Cumartesi gecesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda! “Gesi Bağları”, “Neredesin Sen”, “Sivas’ın Yolları” gibi sevilen türkülere kattığı yorumuyla sahnede seyirciyle bütünleşen Bağcan, sevenlerini hep bir ağızdan türkü söylemeye çağırıyor.

HABER: METE YILMAZ