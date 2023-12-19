Haber: Mert Osman Erman

Roma Katolik Kilisesi lideri, rahiplerin belirli koşullar altında aynı cinsiyetli ve "düzensiz" çiftlere dualar okumasına izin verilmeli, dedi.

Ancak Vatikan, duaların düzenli Kilise ritüellerinin bir parçası veya sivil birliktelikler veya düğünlerle ilişkilendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Ekledi ki evliliği hala bir erkek ve bir kadın arasındaki bir birliktelik olarak görüyor.

Papa Francis, pazartesi günü değişikliği duyuran Vatikan tarafından yayınlanan bir belgeyi onayladı. Vatikan, bunun "Tanrı'nın herkesi hoş geldiniz dediği" bir işaret olması gerektiğini söyledi, ancak belge, rahiplerin duruma göre karar vermeleri gerektiğini belirtiyor.

Metni tanıtan Kilise'nin prefekti Kardinal Víctor Manuel Fernández, yeni bildirimin "evlilik konusundaki Kilise'nin geleneksel öğretisinde kararlı" olduğunu söyledi.

Ancak, Papa'nın Katolik Kilisesi'nin "pastoral vizyonu" çerçevesinde, yeni kuralların rahiplere hâlâ günah olarak kabul edilen ilişkilere dualar okuma izni vereceğini ekledi.

Bir dualar alan kişinin, belirli ahlaki mükemmelliğe sahip olma zorunluluğu olmamalıdır, bildiride belirtildi.

Katolik Kilisesi'nde, bir dua, genellikle bir din adamı tarafından sunulan ve Tanrı'nın kişiyi veya kişileri olumlu bir şekilde değerlendirmesini isteyen bir dua veya dilektir.

Kardinal Fernández, yeni durumun Katolik Kilisesi'nin gözünde aynı cinsiyetli çiftlerin durumunu onaylamadığını vurguladı.

Bildiri, Katolik Kilisesi'nin tonunda bir yumuşama temsil ediyor, ancak bir tutum değişikliği değil. Papa, 2021'de Tanrı'nın "günahı kutsayamayacağını" söylediği için rahiplerin aynı cinsiyetli evliliklere dua edemeyeceklerini ifade etmişti.

Papa Francis, Ekim ayında Kilise'nin aynı cinsiyetli çiftlere dua etmeye açık olduğunu öne sürmüştü.

Bazı ülkelerdeki piskoposlar, kilise yetkililerinin pozisyonu belirsiz kalsa da rahiplerin aynı cinsiyetli çiftlere dua etmelerine izin vermişlerdi.