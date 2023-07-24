Finansal teknoloji şirketi Papara, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’a aynı gün 1 avro veya 1 sterlin sabit işlem ücretiyle para göndermeyi mümkün kılan yurt dışı para transferi hizmetini duyurdu.

Papara'dan yapılan açıklamaya göre, 2016'da bankadan bağımsız 7/24 para transferi hizmetiyle kurulan ve bu süreçte ürün ve hizmetlerini kart, ödeme, sigorta, birikim gibi çözümlerle genişleten Papara, para transferlerinde sınırları kaldıran yurt dışı para transferi hizmetini duyurdu.

Papara kullanıcıları, yurt dışı para transferi hizmetiyle Single Euro Payments Area olarak da adlandırılan ve Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan SEPA ülkelerine ve Birleşik Krallık'taki banka hesaplarının IBAN’larına hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde para transferi yapabilecek.

- Avrupa ve Birleşik Krallık’a para transferinde 1 avro/1 sterlin sabit işlem ücreti

Yurt dışına para gönderme hizmeti, yüksek komisyonlar sebebiyle çocukları Erasmus gibi değişim programlarıyla yurt dışına giden aileler veya yakınları yurt dışında yaşayan kişiler için maliyet yüklerine sebep oluyor.

Özellikle transfer edilen tutara göre değişen maliyetler, yurt dışı para transferini zahmetli hâle getiriyor. Yurt dışı para transferinde maliyetleri azaltmak isteyen Papara, Avrupa ülkelerine yapılan transferlerde işlem ücretini 1 avro, Birleşik Krallık’a yapılan transferlerde ise 1 sterlin olarak sabitledi. Ayrıca işlem ücretinin, gönderilen tutara göre değişmeyeceği belirtildi.

- 2023 boyunca ilk işlem ücretsiz

Papara kullanıcıları Türkiye’de EFT yapar gibi, alıcıya ve transfer detaylarına dair minimum bilgi girerek SEPA ülkelerine kolayca para gönderebiliyor. Kullanıcıların 'Bekleyen İşlemler' adımında gönderim sürecini takip edebildikleri transferler, alıcının hesabına dakikalar içinde ulaşıyor.

Yalnızca alıcı ülkelerin resmî tatillerinde veya mesai saati dışındaki bir saatte yapılan transferlerin alıcıya ulaşması 1 iş gününü bulabiliyor. Öte yandan Papara, yurt dışı para gönderme süreçleri için sunduğu hız ve kolaylığı deneyimlemek isteyen kullanıcılardan, 2023 boyunca gerçekleştirecekleri ilk transferde işlem ücreti almıyor.

- Yakında 100’e yakın ülkeye para gönderilebilecek

Papara, tüm kullanıcılarına açtığı yurt dışı para gönderme hizmetini önümüzdeki dönemde yeni ülkelerle genişletecek.

Şirket, yeni güncellemelerle yurt dışı para transferi yapılan ülke sayısını 100’e çıkaracak, bu sayede Asya ve Amerika kıtalarındaki ülkelere de para transferi gerçekleştirilebilecek, ayrıca bazı ülkelerde yalnızca IBAN’a değil, ülkelerin güvenilir dijital cüzdan uygulamalarına da para transferi yapılabilecek.

AA