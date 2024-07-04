Engelli sporcuların olimpiyatları olarak adlandırılan paralimpik oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı son bir ayda büyük bir artış gösterdi. Haziran ayının başında 59 kotası bulunan Türkiye, son bir ayda gerçekleştirilen yarışmalar ve dünya sıralamalarındaki başarısıyla 20 sporcuyla daha Paris bileti alarak kota sayısını 79'a çıkardı.

Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 79 milli sporcu kota aldı.

Branşların ve sporcu sayısının, bu ay sonuna kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.

İki branşta takım olarak kota alındı

Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'te yer alacak.

Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.

En çok bedensel engelli sporcular kota aldı

Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.

Şu ana kadar bedensel engelli 51, görme engelli 21, özel sporculardan da 7 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.

En çok kota atletizmde

Bireysel branşlarda Türkiye'nin şu ana kadar en fazla kota aldığı spor dalı 15 milli isimle atletizm oldu.

Atletizmde özel sporcular 6, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota elde etti.

Bu branşı okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (7) takip etti. Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badmintonda ve kürekte 2'şer, eskrimde ise 1 sporcuyla kota aldı.

15 madalyanın 12'sini alanlar Paris'te

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve 11 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.

Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te ünvanlarını korumaya çalışacak.

Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar ve para halterci Besra Duman, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.

4 binden fazla sporcu mücadele edecek

Paris'te dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu mücadele edecek.

Toplam 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak. Tam 55 gün sonra başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk, atletizm, badminton, görme engelliler futbol, bocce, kano, bisiklet, binicilik, golbol, judo, halter, kürek, atıcılık, oturarak voleybol, yüzme, masa tenisi, tekvando, triatlon, tekerlekli sandalye basketbol, eskrim, ragbi, tekerlekli sandalye tenis branşlarında sporcular başarı kovalayacak.

Kotalar

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar kota alan milli sporcular ve branşları şöyle:

Branş

Sporcu

Disiplin-sıklet

Kota alınan müsabaka

Para atıcılık

Aysel Özgan

P2 Kadınlar 10 metre havalı tabanca

Dünya Kupası

Para atıcılık

Ayşegül Pehlivanlar

P4 Karışık 50 metre tabanca

Dünya Şampiyonası

Para atıcılık

Cevat Karagöl

P4 Karışık 50 metre tabanca

Dünya Şampiyonası

Para atıcılık

Çağla Baş

R2 Kadınlar 10 metre havalı tüfek

Avrupa Şampiyonası

Para atıcılık

Erhan Coşkuner

R3 Karışık 10 metre havalı tüfek

Dünya Şampiyonası

Para atıcılık

Hakan Çevik

R5 Karışık 10 metre havalı tüfek

Dünya Kupası

Para atıcılık

Muharrem Korhan Yamaç

P3 Karışık 25 metre tabanca

Avrupa Şampiyonası

Görme engelliler futbol

Erkek Milli Takımı (10 kişi)

B1

Avrupa Şampiyonası

Görme engelliler golbol

Kadın Milli Takımı (6 kişi)

Golbol

IBSA Dünya Şampiyonası

Para atletizm

Muhammed Khalvandi

Cirit atma F57

Dünya Şampiyonası

Para atletizm

Hamide Doğangün

800 metre T53

Dünya Şampiyonası

Para atletizm

Abdullah Ilgaz

Yüksek atlama T47

Yüksek performans kotası

Para atletizm

Rabia Cirit

Gülle atma F40

Yüksek performans kotası

Görme engelliler atletizm

Mikail Al

1500 metre T13

Dünya Şampiyonası

Görme engelliler atletizm

Oğuz Akbulut

400 metre T12

Dünya Şampiyonası

Görme engelliler atletizm

Serkan Yıldırım

100 metre T12

Dünya Şampiyonası

Görme engelliler atletizm

Serap Demirkapu

Gülle atma F12

Yüksek performans kotası

Görme engelliler atletizm

Büşra Nur Tırıklı

Disk atma F11

Yüksek performans kotası

Özel sporcular atletizm

Aysel Önder

400 metre T20

Dünya Şampiyonası

Özel sporcular atletizm

Fatma Damla Altın

Uzun atlama T20

Yüksek performans kotası

Özel sporcular atletizm

Esra Bayrak

Uzun atlama T20

Yüksek performans kotası

Özel sporcular atletizm

Reyhan Taşdelen

Uzun atlama T20

Yüksek performans kotası

Özel sporcular atletizm

Ebrar Keskin

Gülle atma F20

Yüksek performans kotası

Özel sporcular atletizm

Muhammet Atıcı

Gülle atma F20

Yüksek performans kotası

Para okçuluk

Bahattin Hekimoğlu

Erkekler W1

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Yağmur Şengül

Kadınlar klasik yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Yavuz Papağan

Erkekler klasik yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Sadık Savaş

Erkekler klasik yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Öznur Cüre

Kadınlar makaralı yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Sevgi Yorulmaz

Kadınlar makaralı yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Merve Nur Eroğlu

Kadınlar klasik yay

Dünya Şampiyonası

Para okçuluk

Yiğit Caner Aydın

Erkekler W1

8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri

Para okçuluk

Nil Mısır

Kadınlar W1

8. Fazza Para Okçuluk Kota Elemeleri

Özel sporcular masa tenisi

Ebru Acer

Kadınlar Sınıf 11

Virtus Global Oyunları

Para masa tenisi

Kübra Korkut

Kadınlar Sınıf 7

Avrupa Şampiyonası

Para masa tenisi

Abdullah Öztürk

Erkekler Sınıf 4

Avrupa Şampiyonası

Para masa tenisi

Nesim Turan

Erkekler Sınıf 4

Dünya sıralaması

Para masa tenisi

Ali Öztürk

Erkekler Sınıf 5

Dünya sıralaması

Para masa tenisi

Neslihan Kavas

Kadınlar Sınıf 9

Dünya sıralaması

Para masa tenisi

Merve Cansu Demir

Kadınlar Sınıf 10

Dünya sıralaması

Para masa tenisi

Hatice Duman

Kadınlar Sınıf 3

Biparitte kotası

Para tekvando

Mahmut Bozteke

K44 63 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Alican Özcan

K44 58 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Fatih Çelik

K44 70kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Mehmet Sami Saraç

K44 +80 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Meryem Betül Çavdar

K44 52 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Gamze Gürdal

K44 57 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Seçil Er

K44 65 kilo

Dünya sıralaması

Para tekvando

Nurcihan Ekinci

K44 47 kilo

Dünya sıralaması

Para yüzme

Sevilay Öztürk

Kadınlar S5

Ülke kotası

Para yüzme

Sümeyye Boyacı

Kadınlar S5

Ülke kotası

Para yüzme

Umut Ünlü

Erkekler S3/SM3

Ülke kotası

Para yüzme

Turgut Aslan Yaraman

Erkekler S7/SM7

Ülke kotası

Para yüzme

Elif İldem

Kadınlar S1

Biparitte kotası

Para yüzme

Meryem Nur Tunuğ

Kadınlar S5

Biparitte kotası

Para badminton

Halime Yıldız

SL3

Dünya sıralaması

Para badminton

Emine Seçkin

WH2

Dünya sıralaması

Tekerlekli sandalye eskrim

Hakan Akkaya

Epe A 7 Flöre A

Dünya sıralaması

Para halter

Besra Duman

55 kilo

Dünya sıralaması

Para halter

Nazmiye Muratlı

45 / 50 kilo

Dünya sıralaması

Para halter

Abdullah Kayapınar

49 kilo

Dünya sıralaması

Para halter

Uğur Yumuk

72 kilo

Dünya sıralaması

Para halter

Sibel Çam

73 kilo

Dünya sıralaması

Para kürek

Yiğit Dorukhan Bozkurt

Karışık iki çifte

Kota turnuvası

Para kürek

Nurşen Şen

Karışık iki çifte

Kota turnuvası

Murat Aksu: Paris biletini alan sporcu sayımız şimdiden 80'e yaklaştı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Paris 2024 öncesi büyük bir heyecan duyduklarını ve kota sayısının şimdiden sevindirici olduğunu söyledi.

Murat Aksu, kota sayısının daha da artabileceğine işaret ederek, "Paris biletini alan sporcu sayımız şimdiden 80'e yaklaştı. Sporcu sayımızın artmasının yanı sıra asıl hedefimiz, ülkemizi madalya tablosunda daha üst sıralara taşımak ve esas potansiyelimizi yansıtabilmektir. Bu noktada, aktif olduğumuz 17 branşta sporcularımızın mücadelelerini yakından takip ediyor, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini biliyor ve onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kota sürecinde kendilerini çok mutlu eden hususların olduğuna değinen Aksu, "Tarihimizde ilk defa para triatlon branşına katılmaya çok yakınız. Öncü olması sebebiyle bizim için ilk defa Paris'te yer alacak olmamız çok kıymetli. Diğer husus ise bilindiği üzere Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk defa sporcu sayısında yüzde 50-50 kadın-erkek eşitliği söz konusu olacak. Paralimpik Oyunları'nda henüz böyle bir iddia yok ama Türkiye olarak şimdiye kadar kota alan sporcularımız yüzde 50-50 oranına çok yakın. Bu denge, ülkemizde kadınların spora katılımının yükselen bir grafikte olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda cinsiyet eşitliğine de dikkat çekme noktasında bizleri çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sporu, bir farkındalık ve iletişim aracı olarak da gördüklerinin altını çizen Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak vizyonumuz olan, paralimpik hareketin ülkemizin her kesiminde benimsenmesine fayda sağlayacağına inanıyoruz. Kota alsın ya da almasın, bu noktada gecesini gündüzüne katıp emek veren, mücadele eden her sporcumuz bizim için çok değerlidir. Onların mücadeleleri, sportif mücadelelerinin yanı sıra ülkemizdeki milyonlarca engelli bireye de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Team Türkiye olarak, olimpik ve paralimpik sporcularımıza Paris'te sonsuz başarılar diliyorum."

Kaynak: AA