Haber: Elif Hayvalı

Fransız hükümeti toplu taşıma araçlarından hastane ve sinemalara kadar pekçok yerde yaşanan tahtakurusu istilası üzerine ortak bir mücadele başlattığını duyurdu. Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, alınabilecek önlemler konusunda önümüzdeki hafta toplu taşıma işletmelerinin temsilcileriyle bir araya geleceğini açıkladı. Öte yandan Fransız TV sunucusu Pascal Praud’un böcek istilasıyla göç dalgası arasında bir bağlantı olup olmadığına dair sorusu ülkede ‘ırkçılık’ tartışmalarının tetiklenmesine yol açtı.