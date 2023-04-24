İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, olağanüstü hayal gücüyle kadınların temsil edilme biçiminde devrim yaratan Portekizli sanatçı Paula Rego’nun eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi, Rego’nun masumiyet ve deneyimin bir arada var olduğu, içinde derin anlamlar ve anlatılar gizlediği resimleriyle izleyiciyi büyülü bir dünyaya davet ediyor.

Sanatçının hem kişisel hem de toplumsal mücadeleyi odağına alan 1960’lı yıllara ait erken dönem işlerini ve kolajlarını, 1980’lerde hayvanları kullanarak anlattığı sembolik hikâyelerini, 1990’larda tek figürlerden oluşan, güçlü anlatımlara sahip büyük boy resimlerini ve 2000 yılından sonra ürettiği, katmanlı sahnelerini bir araya getiren Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisi, 30 Nisan’a kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

HABER: BÜLENT ÇAMCI