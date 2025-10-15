İSTANBUL (AA) - Pazarlama dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Global Marketing Summit 2025 başladı.

Toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. tarafından İstanbul'da düzenlenen zirvede, pazarlama sektörü liderleri, tasarımcı, yazar ve sanatçılar beşinci kez bir araya geldi.

Bu yılki konusu 'Yapay Zeka ile Dönüşüm ve İnsan Odaklı Pazarlama' olan zirvenin açılış konuşmasını dijital ikna ve müşteri deneyimi alanında çalışmalar yürüten ve 'New York Times en çok satanlar' listesinde yer alan yazar Bryan Eisenberg gerçekleştirdi.

Eisenberg, konuşmasında, en gelişmiş yapay zekanın bile bozuk bir hikayeyi düzeltemeyeceğini ve inanan bir ekibin yerini alamayacağını belirterek, insanın hayatta kalma gücünü hikayelerin etkisine bağlayan tek tür olduğunu söyledi.

Uzun zamandır hikaye anlatıcılığının yanlış ele alındığını ifade eden Eisenberg, 'Bugün bu alan giderek karmaşıklaşıyor, bilgi kirliliği ve gürültü her yeri kaplıyor. Yapay zeka da bu gürültüyü artırıyor. Günümüzde bir insan, günde ortalama 15 binden fazla pazarlama mesajına maruz kalıyor. Bu kadar yoğun bir bilgi akışında markaların sesini duyurması giderek zorlaşıyor.' dedi.

Eisenberg, başarı için artık içsel hikayelerle dışa dönük pazarlama mesajları arasında uyum sağlanması gerektiğini vurgulayarak, şirketlerin önce kendi içinde şekillendirip ardından dış iletişime taşıyabileceği temel hikaye türlerini örneklerle anlattı.

Marka imajında müşteri algısının önemine dikkati çeken Eisenberg, 'Artık mesele markaların kendileri hakkında ne söyledikleri değil, müşterilerin onlar hakkında ne söylediği. Gerçek değişim bu noktada yaşanıyor. Müşteri algısını değiştirmek, kişiden kişiye yayılan ortak deneyim ve bütüncül bir hikaye oluşturmakla mümkün hale geliyor.' diye konuştu.

- 'Pazarlamanın en önemli öznesi insan'

Zirve Başkanı, KREA M.I.C.E. Kurucu ve Üst Yöneticisi, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik de zirveye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ferik, zirveyi düzenleme amaçlarının, dünyanın her yerinden pazarlama profesyonelleri ve konuşmacıları yalnızca birlikte düşünmeye teşvik etmek değil, aynı zamanda birbirlerinden ilham almalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Çevrim içi içerikleri 143 ülkeden birçok pazarlama profesyoneli ve liderin takip ettiğini gördüklerini dile getiren Ferik, bugün fiziksel oturumlarının ilkinin Bryan Eisenberg'in konuşmasıyla başladığını söyledi.

Ferik, pazarlamanın en önemli öznesinin insan olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

'Bu zirvede yapay zeka çağında insanı odağa alan markaların en başarılı örneklerini paylaşıyor olacağız. Yapay zeka çağında insanı unutmadan nasıl ilerleriz? Aslında üç temel unsurdan bahsetmek isterim. Akıl, kalp ve vicdan... Bu üç temel unsurun birleştiği noktada aslında bütün markalar için daha sürdürülebilir bir marka yolculuğunun oluşabileceğine inanmaktayız.'

Ferik, konuşmasını, zirvenin 5 yıldır onur konuşmacısı olan ve dünyada 'pazarlama kuramının babası' kabul edilen Philip Kotler'in 'Teknoloji ancak insana fayda yarattığında anlamlıdır.' sözünü hatırlatarak, tamamladı.

- Ajda Pekkan zirvede söyleşiye katıldı

Zirvede, Türk müzik dünyasının süperstarı olarak tanınan Ajda Pekkan'ın da katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Pekkan, ilham veren sanat yolculuğunu, kendi marka değerlerini, değişen dünyada sanat ile pazarlamanın kesişim noktalarını katılımcılar ile paylaştı.

Katılımcılar için masterclass ve workshop etkinliklerinin yer aldığı zirvede, fiziki oturumların yanı sıra 17 Ekim'e kadar katılımcılara özel çevrim içi içerikler de sunulacak. Bu özel içerikler, ömür boyu erişim imkanıyla katılımcılar için arşiv niteliği taşıyacak.

Zirve kapsamında CEO'ların ve üst düzey pazarlama liderlerinin katılımıyla 'CMO Circle Özel Öğle Yemeği' de beşinci kez gerçekleştirildi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Global Marketing Summit, her yıl dünyadan önemli isimleri bir araya getirerek, pazarlama dünyasının üst düzey katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından pazarlama profesyonellerini ağırlayan zirve, Türkiye'den dünyaya açılan uluslararası bir platform olma özelliği de taşıyor.

Zirve, bugün ve yarın gerçekleştirilecek panel ve oturumların ardından sona erecek.