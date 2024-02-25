Maçta 11 sayı geriden geldiklerini hatırlatan Pedersen, "Geri düşmemize rağmen mücadelemize devam ettik ve geriden geldik, maç sonu kritik atışlar da yaptık. Çabamızdan dolayı gurur duyuyorum. 15 bin taraftar önünde oynadık ve galibiyete daha yakın olamazdık." görüşlerini aktardı.

Maçı 11 sayı, 4 ribauntla tamamlayan Kristinn Palsson ise, "Takımımla gurur duyuyorum. Maçta tüm gücümüzle mücadele ettik ve galibiyete çok yakın olmamıza rağmen hayal kırıklığı yaşadık." şeklinde görüş belirtti.