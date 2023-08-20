Haber: Damla Oya Erman

PEKİN- 2023 Dünya Robot Konferansı, çeşitli teknolojileri tanıtarak, sentetik deri ve gerçekçi yüz ifadeleri ile donatılmış 'arkadaş' robotları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede robotları sergiledi.

Pekin'deki bir robot fuarında, robotlar ziyaretçilerin ifadelerini taklit ederek göz kırpmayı, ekşimeyi veya baş sallamayı başardılar.

Bu örnekler, yıllık Dünya Robot Konferansı'na katılan insanları büyüleyen yaratıklardan sadece birkaçıydı. Etkinlik, üretim, cerrahi ve arkadaşlık gibi farklı amaçlar için tasarlanmış robotların sergilendiği bir platform sundu.

Bu hafta EX Robots standında sergilenen animatronik başlar ve insansı robotlar, sentetik deri ve gerçekçi yüz ifadeleri ile donatıldı. Bu robotlar, hareketli kollar ve eller ile birlikte, popüler hayal gücündeki robot görüntülerini yansıttı.

Li Boyang, şirketin CEO'su, bu robotların halkla etkileşim gerektiren rollerde ideal olduğunu belirtti. Müzeler, turistik mekanlar, okullar ve "arkadaş senaryoları" gibi alanlarda kullanım için uygun olduklarını ifade etti.

Yüksek teknoloji fuarlarının vazgeçilmezi olan köpek robotları da etkinlikte yer aldı. Bu köpek robotları, fuar ziyaretçileri ile el sıkıştı ve ön ayaklarının üzerinde takla atarak eğlenceli anlar yaşattı.

Fuarın diğer bölümlerinde, robot kolları Çin çayı servis etti, dondurma konileri hazırladı, masa tenisi toplarıyla oynadı ve ziyaretçilere sırt masajı yaptı.

Çin lideri Xi Jinping'in hedeflerinden biri, ülkenin büyük imalat sektörünü düşük maliyetli malların üretiminden daha yüksek teknolojili üretime doğru yönlendirmektir. Bu nedenle endüstriyel robotlar da planın önemli bir parçasını oluşturuyor.