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Uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Belçika temsilcisinin sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında normal süre Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve 15'er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi.

ADANA (AA) - 65. dakikada ceza sahasına giren Genk oyuncusu Oyen, Stambouli ile mücadelesinde yerde kalınca Hakem Jose Luis Munuera, penaltı noktasını işaret etti. Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen İspanyol hakem, penaltıyı iptal etti.

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