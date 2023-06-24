Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlar etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA