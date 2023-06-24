Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlar etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Bu kapsamda Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlar etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Bu kapsamda Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P