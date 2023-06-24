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Bu kapsamda Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlar etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi

Bakan Özhaseki, Malatya'da 338 geçici iş yerinin daha teslim edildiğini bildirdi

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