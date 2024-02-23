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"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK 'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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