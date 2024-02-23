Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüpheli yakalandı
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: AA